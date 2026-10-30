"Courtois'dan daha az değilim": Lunin'in Real Madrid'de kalmasının ardındaki gizli sır

Real Madrid'in El Clasico'daki galibiyetinde Andriy Lunin'in oynadığı büyük role ve Barcelona karşısında alınan zaferin en önemli nedenlerinden biri olmasına rağmen, Ukraynalı kaleci takımın kalesini korumaya devam etmeyecek; zira Racing Santander karşılaşmasında yedek kulübesine dönecek.

Bu durum, Lunin'in uzun süredir yaşadığı bir çelişkiyi yansıtıyor. Zira ne kadar parlak bir performans sergilerse sergilesin, Thibaut Courtois'nın varlığı düzenli olarak sahaya çıkma fırsatı bulmasının önünde bir engel olarak kalmaya devam ediyor; çünkü Belçikalı kaleci dünyanın, hatta belki de futbol tarihinin en iyisi olarak büyük bir konuma sahip.

İlk on birde kendine yer bulamamasına rağmen Lunin, fırsat bulduğu her seferde güvenilebilecek bir kaleci olduğunu kanıtlıyor.

İspanyol "As" gazetesine göre, Ukraynalı kaleci Barcelona karşısında dikkat çekici bir performans sergiledi; bu performansta 6 girişime engel oldu ve bunların en önemlisi Gerard Martin'in kafa vuruşunu uzaklaştırmasıydı. Ayrıca maç boyunca sakinliğini korudu ve büyük bir tecrübe gösterdi.

Bu parlak performans yalnızca geçici bir çıkış değildi; aksine Lunin'in gösterdiği seviyeler sayesinde kazandığı güçlü bir kişiliğin ve itibarın bir uzantısıydı. Barcelona karşısındaki istatistikleri de bunu doğruluyor; zira 5 El Clasico maçında 4 galibiyet elde etti.

Vaktinin büyük bölümünü yedek kulübesinde geçiren bir kalecinin, sadece sahaya çağrıldığında bu kadar büyük bir etki yaratabilmesi nadir görülen bir durum, ancak Lunin yedek kaleciye dair alışılmış imgeden farklı.

Başarısının sırlarından biri, kendisine duyduğu büyük güven ve yeteneklerine olan sarsılmaz inancında yatıyor; bunlar Real Madrid'in soyunma odasında açıkça görülen özellikler ve kişiliği nedeniyle büyük bir takdir görüyor.

Lunin, kendisini Courtois'dan daha az biri olarak görmüyor; rolünün doğasının ya da sahaya çıkma koşullarının yeteneklerine duyduğu güveni etkilemesine de izin vermiyor.

Bu zihniyet yaşam tarzına ve günlük çalışmasına da yansıyor; zira Lunin, içine kapanık yapısını Ukrayna'daki savaşı sürekli takip etme ilgisiyle birleştiriyor; bunun yanında giderek daha İspanyol bir nitelik kazanan mizah anlayışına da sahip.

Ukraynalı kaleci, çalışmaya ve antrenmana en çok önem veren oyunculardan biri; hatta antrenmanlara duyduğu tutku, yakınlarını bazen kendisinden bir miktar dinlenmesini istemeye itiyor.

Lunin kariyerindeki hiçbir ayrıntıyı tesadüfe bırakmıyor; zira maçlardaki müdahalelerine ilişkin analiz videolarını sürekli olarak istiyor ve evinin içinde bireysel antrenman programlarına bağlı kalıyor.

Antrenmana olan ilgisi evinin bahçesine kadar uzanıyor; burada maç durumlarını canlandırıyor ve seviyesini geliştirmesine yardımcı olmaları için aile fertlerinden ve arkadaşlarından rakip rolünü üstlenmelerini istiyor.

Teknik açıdan Lunin, bu sezona kadar Real Madrid'in kalecilerini çalıştıran Luis Lópes ile tam bir güvene dayalı bir ilişki kurdu; ayrıca bu görevi üstlenmesi için Jose Mourinho'nun getirdiği antrenör Nuno Santos ile de iyi bir ilişki geliştirmeyi başardı.

Barcelona karşılaşmasının ardından takım arkadaşlarının Ukraynalı kaleciyi omuzlarında taşımasının ardından Mourinho'nun ona sarılmaya özen göstermesi de soyunma odası içinde gördüğü takdirin büyüklüğünü yansıttı.

Yıllar geçtikçe Lunin, ilk on birden uzak kalması nedeniyle kendisine eşlik eden pek çok şüpheyi aştı; artık kendisini yalnızca ikinci bir seçenek gibi hissetmeye iten seslerden de etkilenmiyor.

Sürekli olarak ayrılık teklifleri almasına rağmen, 2024 ve 2025 yazlarında Real Madrid'den ayrılmaya uzak değildi; zira yeni bir deneyim yaşamaya hazır olduğunu göstermişti, ancak kendisine ulaşan teklifler bu adımı atmaya yetecek kadar ikna edici değildi.

Belirleyici destek

Lunin'in çevresindekiler geleceğinin tartışılmasında bir rol oynadı; zira bazı dönemlerde ondan ortam değiştirmesini ve kendisine daha fazla sahaya çıkma fırsatı verecek bir kulüp aramasını istediler; bu talepler kimi zaman ayrılık konusunda ısrar etme noktasına kadar vardı.

Ancak Ukraynalı kaleci Madrid'deki istikrarını korumayı tercih etti; Valdebebas spor kentinde kazanmayı başardığı konumu yeni bir deneyim yaşamaya yeğledi.

Lunin'in menajeri ve kariyerinin yönetiminden sorumlu kişi olan Jorge Mendes de kalma tercihinin ağır basmasına katkıda bulundu; zira onu aceleci kararlardan uzak tutmaya özen gösterdi.

Mendes, Real Madrid'in üst düzey yöneticilerine bir teklif ilettiğinde, cevap hep reddetme yönünde geliyordu; bu da onu Ukraynalı kaleciyi rahatlatmaya ve kulüple yoluna devam etmesi için teşvik etmeye itti.

Mendes'in tutumu Real Madrid'in kendi vizyonundan ayrı değildi; zira Beyaz kulüp Lunin'e her zaman büyük bir takdir gösterdi ve onu Courtois'nın yerini doldurmak için en iyi seçenek olarak gördüğü için hizmetlerinden vazgeçmeyi hiç düşünmedi.

Belçikalı kalecinin 2023-2024 sezonunda yaşadığı ciddi sakatlık, Lunin'e değerini pratikte kanıtlama fırsatı verdi; kulüp içindeki endişeler, Ukraynalı kalecinin sorumluluk taşıma yeteneklerine ilişkin gerçek bir sınava dönüştü.

O dönemde Lunin, Real Madrid'in İspanya Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi ikilisini kazanmasında belirleyici bir rol oynayarak kulübün güvenini hak ettiğini teyit etti.

Bu bağlamda, sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatılması yalnızca idari bir adım değildi; aksine iki taraf arasındaki karşılıklı güvenin bir ifadesiydi. Lunin yeteneklerine inanıyor ve Courtois'nın varlığına rağmen potansiyelinden şüphe etmiyor; Real Madrid de kendi payına ona sıkı sıkıya bağlı kalıyor ve değerine güveniyor.