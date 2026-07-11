Courtois, Belçika milli takımından emekli olmakla tehdit ediyor… Geri adım atması için tek bir şart öne sürüyor

Real Madrid’in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, 2026 Dünya Kupası’nda İspanya’ya yenilerek turnuvaya veda etmesinin ardından uluslararası futboldan emekli olmakla tehdit etti.

Courtois, dün Cuma günü Los Angeles'taki Sofi Stadyumu'nda oynanan Dünya Kupası çeyrek final maçında Belçika'nın İspanya'ya 1-2 yenilmesinden birkaç dakika önce sakatlandı.

Maçın ardından İspanyol "Marca" gazetesine yaptığı açıklamada Courtois, "Milli takımdaki geleceğim konusunda ne olacağını göreceğiz" dedi.

Oyuncu şöyle devam etti: "Avrupa Uluslar Ligi turnuvasından, ki bu çok önemli bir turnuva değil, biraz uzaklaşmak isteyebilirim. Ardından Avrupa Şampiyonası elemelerine geri döneceğim."

"Bu kararın Belçika Futbol Federasyonu ile birlikte alınması gerekiyor; ya federasyon bunu onaylayacak ya da bu maç (İspanya maçı) benim için son maç olacak" diye ekledi.

Courtois, Belçika milli takımında, özellikle de Dünya Kupası'nda zengin bir kariyere sahiptir. 21 maçla turnuva tarihinin en çok maça çıkan ikinci kalecisidir ve Alman Manuel Neuer'in sadece iki maç gerisindedir.