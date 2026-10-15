Courtois batmaya direniyor: Real Madrid'in delik deşik savunması Mourinho'nun en büyük açığını ortaya çıkarıyor

Sezon başından bu yana Real Madrid'in vasat görüntüsünde sorun Thibaut Courtois değildi; aksine tek çözüm oydu. Belçikalı kaleci fırtınanın karşısında tek başına duruyor, savunma hattının felaket niteliğindeki rakamlarıyla tamamen çelişen olağanüstü performanslar sergiliyor.

Real Madrid, dünyanın en iyi kalecilerinden biri kalesinde olmasına rağmen on maçtan yalnızca ikisinde kalesini gole kapatabildi; maç başına 1,2 gol ortalamasıyla toplam 12 gol yedi.

Sezonu özetleyen bir an

İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpico Stadı'nda bu çelişki açıkça ortaya çıktı. Dördüncü dakikada Paulo Dybala sol taraftan ani bir şut çekti, Courtois topu yumruğuyla ustalıkla uzaklaştırdı.

Top ceza sahası içine düştü, Mario Hermoso topu aldı ve sağ direğe doğru sert bir şut çekti; ancak Belçikalı kaleci bir ok gibi geri döndü, aynı atakta ikinci bir mucizevi kurtarışla topun yönünü değiştirdi ve kesin bir golü engelledi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin haberinde de belirtildiği gibi, o görüntü Real Madrid'in bu sezondaki performansının başlığıydı: ağır savunma hataları ve diğerlerinin bozduğunu onaran Courtois.

O karşılaşmanın ilk yarısındaki rakamlar şaşırtıcıydı; Courtois, 41 kez topa dokunarak Real Madrid'de topa en çok dokunan ikinci oyuncu oldu ve hemen Konaté'nin (43 kez) arkasında yer aldı. Bu, takımın kalesinin maruz kaldığı baskının boyutunu ve kalecinin kurtarışların ötesine geçip oyun kurma ile top dağıtmaya uzanan merkezi rolünü açıkça gösteriyor.

Rakamların dili yalan söylemez

Gösterdiği performansa rağmen Roma gecesi kalesinde üç golle sona erdi ve ilk on maçtaki gol sayısı 12'ye yükseldi. Belçikalı kaleci, Real Madrid kadrosunda tüm maçlarda ilk 11'de yer alıp hiç oyundan çıkarılmayan tek oyuncu; kalesine gelen 48 şuttan 36'sını kurtardı ve maç başına 3,6 kurtarış ortalamasına ulaştı.

Beyazlılar yalnızca iki kez kalesini gole kapatmayı başardı ve ikisi de kalesi Santiago Bernabéu'daydı: Málaga (4-0) ve Villarreal (1-0) karşısında.

Deplasmanda ise sur yıkıldı; Elche (3-2), Atlético Madrid (2-1) ve Roma (4-3), Real Madrid kalesine birden fazla gol atmayı başardı.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, geçen sezonun aynı döneminde Real Madrid yalnızca 10 gol yemiş, bunların beşini Atlético derbisinde kalesinde görmüş ve dört maçta kalesini gole kapatmıştı. Bu da mevcut savunma gerilemesinin boyutunu doğruluyor.

Courtois konuşuyor, Mourinho ise endişeli

Roma maçının ardından Courtois rahatsızlığını saklamadı ve değerlendirmesi açık ve sertti: "Yaptığımız hatalar bize üç gole mal oldu. Birinci ve ikinci gollerde topu kolayca kaybettik ve onlar kontra ataktan gol attılar, dolayısıyla bu bizim hatamızdı."

Belçikalı kaleci şöyle devam etti: "Top sekip ağlara gittiğinde şans bizden yana olmadı. Üçüncü gole gelince, aslında bizim lehimize penaltı olabilirdi ama sonuç bunun tam tersi oldu."

Bu hatalar teknik direktör José Mourinho'yu hiç kimsenin gıpta etmeyeceği bir konuma sokuyor. Savunma dengesine büyük önem veren adam, kendisini karmaşık bir sistemle uğraşmak zorunda buldu.

Mourinho, kanat gerisindeki iki bölgede düzenli rotasyon politikasına başvurdu; Cucurella ve Dumfries'i, Trent Alexander-Arnold ve Carreras ile dönüşümlü olarak oynattı. Roma ve Atlético Madrid karşısında tercih Dünya Kupası şampiyonu İspanyol ile Hollandalı oldu, Elche karşısında ise Cucurella, Trent'in yanında görev yaptı.

Sakatlıklar tabloyu daha da karmaşık hale getiriyor; takımda uzun süreli sakatlık yaşayan dört oyuncudan üçü savunmacı: Militão, Mendy ve Asencio. Bu durum, stoperleri oynadıkları süreyi artırmaya ve Huijsen'de olduğu gibi cezalar nedeniyle oluşan zorunlu eksiklikleri kapatmaya mecbur bırakıyor.

Bireysel hatalar, sakatlıklar ve uyum eksikliği gibi tüm bu faktörler üst üste birikerek teknik ekibi endişelendiriyor ve büyük bir soruyu gündeme getiriyor: Courtois, Real Madrid'in savunmasını omuzlarında tek başına ne zamana kadar taşıyabilir?



