Real Madrid'in başkent derbisinde Atletico Madrid'e 2-1 mağlup olmasının ardından, Kraliyet ekibinin kalecisi Thibaut Courtois dikkat çeken açıklamalar yaptı. Geniş tartışmalara yol açan hakem kararlarından bahseden Courtois, aynı zamanda takımının şikâyet çemberine girmesini ya da "kurban zihniyeti" olarak nitelendirdiği tutumu benimsemesini reddetti.

"Tribuna" sitesi, derbide görülen bazı kararlardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Real Madrid kalecisinin açıklamalarını aktardı. Courtois, hakem hatalarından söz etmenin, kulübün yenilginin sorumluluğunu hakeme yüklemeye çalıştığı ya da mağlubiyet için bahaneler aradığı anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Courtois şunları söyledi: "Bu bütün kurban zihniyetinden gerçekten bıktım. Hakemler, ister İspanya'da ister Avrupa'da olsun, hiçbir tarafı kayırmak istemiyor."

Belçikalı kaleciye Atletico Madrid karşılaşmasında hakemin performansına ilişkin değerlendirmesi doğrudan sorulduğunda, memnuniyetsizliğini ifade etmekte daha net davrandı ve bazı kararların kendisi için anlaşılır olmadığını vurguladı.

Courtois şöyle konuştu: "Kesinlikle, onu hiç anlamıyorum, kazanmamız gerekirdi."

Real Madrid kalecisinin açıklamaları, tartışmaya yol açan birçok hakem pozisyonuna sahne olan bir maçın ardından geldi. Kraliyet kulübünün oyuncuları, hakem Miguel Angel Ortiz Arias'ın bazı kararlarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Mağlubiyetin acısına rağmen Courtois, bitiş düdüğünün ardından Real Madrid taraftarlarına farklı bir mesaj vermeye özen gösterdi. Atletico Madrid taraftarlarının önünde kulüp armasını öptü; bu, en zor anlarda bile takıma olan bağlılığına ve formasına sahip çıktığına dair açık bir işaretti.

Belçikalı kaleci o an hakkında şunları söyledi: "Sonundaki işaretim mi? Ben Real Madrid'i seviyorum. Olmam gereken yerdeyim. Bu renkleri mağlubiyette bile seviyorum."

Courtois'nın açıklamaları, Real Madrid'in Atletico Madrid'e mağlup olmasının ardından geldi. Bu maç, ister sonuç ister karşılaşmaya eşlik eden bazı hakem kararları nedeniyle olsun, Kraliyet kulübü içinde birçok soru işareti bıraktı.