Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, eski teknik direktörü Xabi Alonso'yu savunarak görevinden alınmasının adil olmadığına inandığını dile getirdi; ayrıca José Mourinho'dan gelen bir mesaja iki hafta boyunca cevap vermemesinin ardındaki ilginç ayrıntıları da açıkladı.

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Belçikalı kaleci, Xabi Alonso'nun ortaya koyduğu çalışmayı övdü. Alonso'nun mükemmel bir teknik direktör olduğunu vurgulayan kaleci, Chelsea'nin başına geçmeden önce Bayer Leverkusen ile elde ettiği başarıları hayranlıkla takip ettiğini belirtti.

Courtois, Marca gazetesinin aktardığı açıklamalarında, Alonso'nun büyük teknik direktörlük yeteneklerine sahip olduğunu söyledi. Teknik direktör ile Real Madrid'in bazı oyuncuları arasındaki ilişkinin belirli durumlarda ideal olmadığını kabul etmekle birlikte, Alonso'nun Londra ekibiyle başarılı olacağına dair güvenini dile getirdi.

Alonso'nun birçok oyuncuyla iyi ilişkiler içinde olduğunu da ekleyen Courtois, onun Real Madrid ile 34 resmi maçın ardından görevden alınmasının adil bir karar olmadığını vurguladı.

Real Madrid'in file bekçisi, takımın gerilemesine yol açan nedenlerin tamamı yalnızca teknik direktörle ilgili olmasa bile, olumsuz sonuçların bedelini genellikle ilk ödeyenin teknik direktör olduğunu açıkladı.

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Courtois'nın görmezden geldiği Mourinho'nun mesajı

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Courtois, José Mourinho ile olan ilişkisine de değinerek, onu yeniden teknik direktörlük dünyasında görmeyi umduğunu belirttiği Portekizli teknik adamın geri dönüşünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belçikalı kaleci, Dünya Kupası sırasında yaşanan ilginç bir olayı açıkladı. Mourinho kendisine bir mesaj gönderdiğinde, başlangıçta gönderenin Portekizli teknik direktör olduğunu fark etmeden mesajı iki hafta boyunca görmezden gelmişti.

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Courtois, o sırada bir uçakta olduğunu ve internet bağlantısının bulunmadığını, ayrıca Mourinho'nun numarasını da bilmediğini belirtti. Daha sonra Real Madrid içinde bu numaranın eski teknik direktörüne ait olup olmadığını sordu.

Mourinho daha sakin biri oldu

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Mourinho'nun kişiliğine gelince, Courtois yaklaşık 12 yıl önce Chelsea'deki ortak deneyimleri sırasında tanıdığı teknik direktör ile mevcut haliyle bir karşılaştırma yaptı ve onun daha sakin, daha olgun ve biraz daha yumuşak biri olduğunu değerlendirdi.

Ancak Portekizli teknik direktörün kişiliğinin ve güçlü varlığının değişmediğini vurgulayarak, onun geri dönüşünün kendisini mutlu ettiğini belirtti.

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Courtois ayrıca takım arkadaşı Jude Bellingham'dan da olumlu sözlerle bahsetti; onu harika bir insan, iyi bir arkadaş ve mükemmel bir oyuncu olarak nitelendirdi ve gerek topla gerekse hareketleri ve savunmadaki görevleriyle takım için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Belçika Milli Takımı ile geleceğine ilişkin olarak Courtois, Dünya Kupası'nın ardından milli takımı bırakmayı düşündüğünü, ancak turnuvaya katılmaktan ve ülkesinin formasını giymekten keyif aldığını belirtti ve teknik direktörün kendisini istemesi halinde Avrupa Şampiyonası elemeleri sırasında geri dönmeye hazır olduğunu ifade etti.

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Milli takımdaki yerinin garanti olmadığını ve bir numaralı kaleci olarak orada bulunmayı hak ettiğini kanıtlaması gerektiğini vurgulayan kaleci, Uluslar Ligi'ndeki yokluğunun maçların yoğunluğu ve dinlenme ihtiyacından kaynaklandığını açıkladı; bunun yanı sıra sakatlıklar ve geçtiğimiz eylül ayında babasının evlenmesi gibi ailevi durumların da etkili olduğunu belirtti.