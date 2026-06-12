Courtois, acı bir anıyı hatırlatarak Salah'a meydan okuyor... ve Mısırlıların planını tahmin ediyor

Belçika milli takımının kalecisi Thibaut Courtois, iki takımın karşılaşmasından önce eski takım arkadaşı ve Mısır milli takımının kaptanı Mohamed Salah'a moral bozucu bir mesaj gönderdi.

Mısır milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçını önümüzdeki Pazartesi akşamı Belçika ile oynayacak.

Courtois, Chelsea'de Salah ile takım arkadaşıydı ve 2022 Şampiyonlar Ligi finalinde, Real Madrid'in kalesini korurken, Mısırlı "Firavun" ise Liverpool forması giyiyordu.

HLN gazetesinde yayınlanan açıklamalarında Courtois, "Mohamed Salah iyi bir arkadaşım, birlikte ve birbirimize karşı çok kez oynadık" dedi.

"Salah, Mısır milli takımı için çok önemli bir oyuncu, ancak umarım senaryo 2022 Paris finali gibi olur" diye ekledi.

Courtois, 2022 Şampiyonlar Ligi finalinde muhteşem bir performans sergilemiş ve Liverpool ile Salah'ın gol atmasını engellemiş, Vinícius Júnior ise 59. dakikada Real Madrid'e galibiyet golünü kazandırmıştı.

"Mohamed Salah için zor bir geceydi, ancak o büyük bir oyuncu ve ona karşı dikkatli olmalıyız" diye devam etti.

Courtois, "Mısır milli takımı defansif ve organize bir oyun sergileyecek ve kontra ataklara güvenecek" diye sözlerini tamamladı.