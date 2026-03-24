Costacurta, Milan hakkında: "Tehlikeli bir takım; bir de forvetler oynasa ne olurdu acaba..."

Sky'ın yorumcusu Alessandro Costacurta, Torino'ya karşı 3-2'lik ikna edici galibiyetin ardından Milan'ın durumunu şöyle analiz ediyor: "Allegri üçüncü haftadan beri şunu söylüyor: 55-60. dakikalardan sonra Milan fiziksel olarak diğer takımlardan daha iyi. Bu pek çok kez yaşandı ve muhtemelen bu durumda da strateji ve taktiğe bağlı bir tutum sayesinde Milan üstünlüğü ele geçirdi. Ama bu ilk kez olan bir şey değil. Muhtemelen oyuncu değişiklikleri, farklı bir tutum ve şunun da etkisiyle: Milan fiziksel olarak güçlü ve ayrıca üç ya da dört güçlü oyuncusu var. Milan tehlikeli bir takım. Bir de forvetler de oynasaydı düşünün. Forvetleri olsaydı, gerçekten… Bunu söyleyebilir miyiz?".