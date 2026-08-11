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Coşkulu bir mesaj: Fising, El Cezire'yi ezip geçmenin ardından İttihat oyuncularına ne söyledi?

Al-Jazira - Al Ittihad
Al-Jazira
Al Ittihad
AFC Şampiyonlar Ligi Elemeleri
J. Wissing
Birleşik Arap Emirlikleri
Suudi Arabistan
Almanya

Alman teknik direktör, "Kaplanlar"ı Asya elitine taşıdı

Ittihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al Jazira'yı ezip geçmelerinin ardından oyuncularıyla arasında geçen toplantının perde arkasını açıkladı.

Ittihad, bugün salı günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Muhammed bin Zayed Stadı'nda oynanan ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının lig aşamasına yükselmeyi sağlayan ön eleme turundaki karşılaşmada Al Jazira'yı 4-1 mağlup etti.

Maçın bitiminin ardından Wissing, tüm Ittihad oyuncularını sahada bir araya toplamaya özen gösterdi ve soyunma odalarına girmeden önce kendilerine birkaç söz söyledi.

Bu sözlerin niteliğine dair Wissing, maçın ardından "Şarku'l Avsat" gazetesinin aktardığı basın toplantısındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Oyunculara harika bir şekilde kazandıklarını, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'e yükselmeyi hak ettiklerini ve buranın onların yeri olduğunu söyledim. Şimdi dönüp dinlenmeleri, ardından bir sonraki maça hazırlanmaları gerektiğini de belirttim."

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Şöyle devam etti: "Galibiyetten çok mutluyum, yükselmeyi hak ediyoruz. Bu atmosferde maçın zorluğunu biliyorduk, rakibe saygı gösterdik ve fedakârlık yaptık. Oyuncuların gösterdiği fedakârlıklar sayesinde tüm takımdan memnunum."

Öte yandan Alman teknik direktör, takımın mevcut yaz transfer döneminde yapabileceği yeni transferler ya da Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby gibi ayrılabilecek oyuncular hakkında konuşmayı reddetti.

Şu açıklamayı yaptı: "Bunun (yeni transferler) hakkında konuşmak için zaman uygun değil. 3 hafta kaldı, bu süre içinde bazı konuları değerlendireceğim. Şu an kendi sahamda ve taraftarımın önünde bir sonraki maçı kazanmayı düşünüyorum; en önemlisi bu."

Diaby konusunda ise şöyle yanıt verdi: "Bütün odağım sadece maçlarda, medyayı dinlemiyorum. Moussa Diaby harika bir oyuncu, ancak şu an bir sonraki maçları düşünüyoruz."

Ittihad'ın, Roshn Ligi'nin yeni sezonuna önümüzdeki cumartesi günü, turnuvanın ilk haftasında Al Khaleej'i İnma Stadı'nda ağırlayarak başlayacağı hatırlatılır.

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