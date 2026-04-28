Corinthians yönetim kurulu üyesi, Memphis hakkında acımasız bir yorumda bulundu: "O, kulübü mahvediyor!"

Corinthians yönetim kurulu üyesi César Romeu, Memphis Depay'e sert çıkıştı. Romeu, Brezilya kulübünün mali durumuna ilişkin ayrıntıları açıklarken, Hollandalı oyuncuyu bu durumun başlıca nedenlerinden biri olarak görüyor.

Central do Timão ile yaptığı röportajda danışman, Corinthians'ın borç yükünün yüksek olduğunu belirtti ve başkan Osmar Stabile'ye desteğini ifade etti. "Onu desteklemeye devam etmeliyiz, çünkü bu borçları ortadan kaldırmak için elinden geleni yapıyor."

Romeu, oyuncu menajerlerinden pek hoşnut değil. “Ne zaman para girse, menajerler hemen ortaya çıkıp oyuncular için ödeme talep ediyorlar. Bu dipsiz bir kuyu.”

“Ama kulübü gerçekten mahveden şey Memphis Depay,” diyor Romeu kesin bir şekilde. “Ayda bir milyon euro alıyor ama gol atmıyor ve asist yapmıyor.” “Adam dört aydır oynamıyor ama biz ödemeye devam etmek zorundayız. Üstelik ödenmemiş borcu hala yedi milyon euro,” diyor yönetim kurulu üyesi öfkeyle.

Buna rağmen Corinthians, Depay’i elinde tutmak istiyor ve bunun için üç aşamalı bir plan hazırladı: ilk olarak her iki tarafın da sözleşme uzatımına mutabık kalması gerekiyor, ardından onun kazançlı sözleşmesinin mali açıdan daha uygulanabilir hale getirilmesi gerekiyor ve son olarak kulübün ek finansal ortaklar bulması gerekiyor.

Hollandalı forvet, bu sezon Corinthians formasıyla sadece on iki maçta forma giydi ve sakatlıklar nedeniyle on sekiz maçı kaçırdı. Sadece bir gol attı ve bir de asist yaptı.