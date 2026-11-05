Corinthians Teknik Direktörü Clarence Seedorf, çarşamba günü Sao Paulo deplasmanında 0-0 berabere kaldıkları maçta sakatlıktan dönen vatandaşı Memphis Depay konusunda taraftarları sabırlı olmaya çağırdı. Vila Belmiro'da ikinci yarıda oyuna giren Hollandalı forvet, ekim ayında yaşadığı arka adale sorununun ardından ilk kez forma giydi.

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Hollandalı forvet oyuna sonradan girdi

Seedorf, takımın başındaki üçüncü maçının 67. dakikasında vatandaşı Depay'ı sahaya sürdü. Campeonato Brasileiro'nun 34. haftasındaki karşılaşmada Depay, Kaio Cesar'ın yerine oyuna girdi. 11 Ekim'de Palmeiras'a karşı alınan 4-1'lik yenilgiden bu yana, antrenmanda yaşadığı sağ hamstring sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen forvet, oyun kurucu Rodrigo Garro'nun ilk yarı bitmeden sakatlanarak çıkmasının ardından takımının bir puan almasına yardımcı oldu.

62. dakikada Matheus Bidu'nun dönen topu tamamlamasıyla bulduğu gol, Yuri Alberto'nun ofsaytta olması nedeniyle iptal edildi. Angeli de Pedro Lima'nın şutunu çizgiden çıkardı. Hakem Raphael Claus, 81. dakikada Ferreira'ya yaptığı hamle nedeniyle Alberto'ya gösterdiği sarı kartı VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı karta çevirdi. Corinthians, 10 kişi kalmasına rağmen bir puanı korudu.

Aksayan sezon öncesi hazırlıkları fiziksel formunu etkiliyor

Maç sonrası basın toplantısında forveti neden oyuna aldığını açıklayan Seedorf, şunları söyledi: “Memphis'in zamana ihtiyacı var ve onu en iyi durumuna hızla geri döndürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu normal; normal bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirmedi, fiziksel hazırlığı açısından çalkantılı bir yıl oldu ama iyi çalışıyor. Maçta bir değişikliğe ihtiyaç vardı, ikinci yarıda hücumda bir şeyler denemek istedik. Elbette ritme ve bahsettiğiniz yoğunluğa ihtiyacı var ama artık her gün antrenman yapacak ve kesinlikle gelişecek.”

Aralık ayına kadar dikkatli bir yönetim gerekiyor

Forvetin antrenmanlardaki çalışma disiplinini öven teknik direktör, yerel sezonun 2 Aralık'ta sona ermesinden önce başka fiziksel sorunlar yaşanmasını önlemenin önemini vurguladı.

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Seedorf, forvetin çalışma yüküyle ilgili şunları ekledi: “Düşük tempoda antrenman yapmıyor. Özellikleri itibarıyla patlayıcı bir oyuncu ama kas sakatlığından yalnızca birkaç gün önce döndü. Şimdi daha sıkı çalışmaya başlayacağız.

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“Bizim için önemli bir oyuncu ve başka sakatlıklar yaşamaması için sabırlı olmamız gerekiyor. Onunla da diğer herkesle yaptığımızı yapacağız: İhtiyaç duyduğu duruma geri dönebilmesi için günlük bir program uygulayacağız ama biraz zamana ihtiyacı var.”

Kümede kalma mücadelesi aranın ardından devam edecek

Çarşamba günkü beraberliğin ardından Corinthians, düşme hattında kaldı. 37 puanla 17. sıradaki takım, 16. basamaktaki Internacional'in bir puan gerisinde. Üç maçtır kazanamayan Sao Paulo ise 44 puanla 10. sırada yer alıyor.

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Seedorf'un takımı, FIFA millî maç arasını Depay'ın fiziksel durumunu geliştirmek için kullanacak. Corinthians, Atletico Mineiro ve Gremio ile karşılaşmadan önce 18 Kasım'da Neo Quimica Arena'da Botafogo'yu ağırlayacak. Sao Paulo ise 19 Kasım'da sahasında Fluminense karşısında mücadelesine devam edecek.