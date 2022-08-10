Brezilya'da beklediği başarıları yakalayamayan ve taraftarlarla karşı karşıya gelen oyuncu, yeniden İngiltere'de top koşturacak.

Bir dönem Chelsea ve Arsenal formasıyla top koşturduğu İngiliz futbolunda büyük başarılara imza atan Brezilyalı futbolcu Willian, Corinthians ile olan kontratının feshedilmesinin ardından yeniden Premier Lig'de boy göstermeye hazırlanıyor. GOAL'ün edindiği bilgiye göre Fulham ile masaya oturan oyuncu yeniden İngiltere'de futbol oynamak için önemli bir maaş kesintisini kabul etti.

Eşi ve ailesinin Corinthians taraftarlarından gelen olumsuz sosyal medya mesajlarından duyduğu rahatsızlık nedeniyle Brezilya ekibinden ayrılma kararı olan Willian, Vitor Pereira'nın takımında oynadığı süre boyunca sakatlıklarla mücadele etti ve kulüp için sadece bir gol atabildi.

Yeniden Premier Lig'e dönen Fulham'a katılması beklenen 34 yaşındaki oyuncu son birkaç yıldır eleştirilse de büyük bir kalite ve tecrübeye sahip.

Premier Lig'de boy gösterdiği dönemde 259 maçta forma giyen ve bu karşılaşmalara 38 gol, 38 asist sığdıran Willian, Ada'da son olarak 2020-2021 yılında Arsenal için oynamıştı. Chelsea'de iki Premier Lig şampiyonluğu elde eden Willian'ın Avrupa'daki ilk adresi ise Mircea Lucescu yönetimindeki Brezilyalı oyuncularıyla dikkat çeken Shakhtar Donetsk olmuştu.