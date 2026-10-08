Corinthians, Memphis Depay ve arkadaşlarının yaşadığı yeni hezimetin ardından sert şekilde harekete geçti

Fernando Diniz artık Corinthians'ın teknik direktörü değil. Brezilya kulübü, çarşambayı perşembeye bağlayan gece Internacional'e 2-1 yenilmesinin ardından onunla yollarını ayırdı. Böylece Memphis Depay yeni bir teknik adamla çalışacak.

"Corinthians, teknik direktör Fernando Diniz'in artık erkek futbol takımının başında olmadığını duyurur. Teknik direktörün yanı sıra teknik ekibi de kulüpten ayrılıyor. Corinthians, ortaya koydukları çalışmalardan dolayı profesyonellere teşekkür eder ve kariyerlerinin devamında kendilerine başarılar diler", ifadeleri kulübün açıklamasında yer aldı.

Kötü sonuçlar nedeniyle Diniz haftalardır Corinthians'ta baskı altındaydı. Takım son galibiyetini 21 Ağustos'ta almıştı: Copa Libertadores'te Rosario Central'e karşı 2-1. O tarihten bu yana bir kez berabere kalındı ve tam yedi kez kaybedildi.

Corinthians, Internacional karşısında da yine istediğini alamadı. Memphis 88 dakika sahada kaldı ve orta sahada oynadı, ancak o da bir yenilgiyi daha engelleyemedi.

Brezilya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Diniz, Corinthians'ta yalnızca nisan başından bu yana görevdeydi, ancak macerası daha yarım yıl dolmadan sona erdi. Kulüp yönetimi önümüzdeki dönemi bir halef bulmak için kullanacak.

Gelecek maçlar SEP Serie A 16:30 COR

Corinthians, Série A'da 16. sıraya geriledi. Pazar günü ligin şu anki ikincisi Palmeiras'a deplasmanda konuk olacak.