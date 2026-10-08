Fernando Diniz artık Corinthians'ın teknik direktörü değil. Brezilya kulübü, çarşambayı perşembeye bağlayan gece Internacional'e 2-1 yenilmesinin ardından onunla yollarını ayırdı. Memphis Depay böylece yeni bir teknik adamla çalışacak.

"Corinthians, teknik direktör Fernando Diniz'in artık erkek takımının başında olmadığını duyurur. Teknik direktörün yanı sıra teknik ekibi de kulüpten ayrılıyor. Corinthians, profesyonellere yaptıkları çalışmalar için teşekkür eder ve kariyerlerinin devamında kendilerine başarılar diler" ifadeleri kulübün açıklamasında yer aldı.

Kötü sonuçlar nedeniyle Diniz, haftalardır Corinthians'ta baskı altındaydı. Takım son galibiyetini 21 Ağustos'ta aldı: Copa Libertadores'te Rosario Central karşısında 2-1'lik zafer. O tarihten bu yana bir kez berabere kalındı ve tam yedi kez kaybedildi.

Corinthians, Internacional karşısında da yine istediğini alamadı. Memphis 88 dakika sahada kaldı ve orta sahada görev yaptı, ancak o da bir yenilginin daha yaşanmasını engelleyemedi.

Eski Brezilya Milli Takımı teknik direktörü Diniz, Corinthians'taki görevine daha nisan başında başlamıştı, ancak macerası sadece yarım yıl sonra sona erdi. Kulüp yönetimi, önümüzdeki dönemi bir halef bulmak için kullanacak.

Gelecek maçlar SEP Serie A 16:30 COR

Corinthians, Série A'da 16. sıraya geriledi. Pazar günü ligin şu anki ikincisi Palmeiras'a konuk olacak.