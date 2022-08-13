Brezilyalı, futbola başladığı kulübe veda etmek zorunda kaldı.

Chelsea ve Arsenal'in eski yıldızı Willian, Brezilya Serie A'da geçirdiği zor günlerin ardından kulübünden ayrılmak zorunda kaldı.

Corinthians forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu, 'ölüm tehditleri' aldığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetti.

Willian, sadece kendisinin değil ailesinin de bu tehditlere maruz kaldığını vurguladı.

Willian ne söyledi?

Instagram hesabından cuma günü bir paylaşımda bulunan 34 yaşındaki futbolcu, kulübe şu sözlerle veda etti:

"Bugün Corinthians'a veda ederken, bu formayı tekrar giyme fırsatı verdiği için kulübe ve beni büyük ölçüde destekleyen taraftarlara teşekkür etmek istiyorum.

"Ne yazık ki ailemin ve benim sürekli uğradığımız tehditler nedeniyle, hem kendim hem kulüp için daha iyi olacağını düşünerek sözleşmeyi feshetme kararı aldım. Kulübe başarılar diliyorum."

Wiillian'ın kariyeri

Futbola Corinthians altyapısında başlayan Willian, Shakhtar ve Anji'de forma giydikten sonra 2013'te 35.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.

Yedi sene mavi formayı giyen Brezilyalı, 2020'de Arsenal'e imza attı. Kuzey Londra'da çok fazla tutunamayan Willian, 2021'de Corinthians'a geri dönmüştü.