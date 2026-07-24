Corinthians efsanesi, Depay etrafındaki çıkmaza isyan etti: “Bu tam anlamıyla çılgınlık!”

Corinthians, Memphis Depay ile yola daha uzun süre devam etmek istiyor ancak şu ana kadar yıldız oyuncuyla anlaşma sağlayamadı. Müzakerelerdeki çıkmaz, Brezilya kulübünün bir ikonunun tepkisini çekti.

Memphis’in Corinthians’tan alacağı hâlâ 7,2 milyon euro bulunuyor. Brezilya ekibi, yaşadığı mali sorunlar nedeniyle bu tutarın tamamını tek seferde ödeyemiyor. Ancak kulüp perde arkasında bir çözüm üzerinde çalışıyor.

İki yıllık sözleşmenin parçası olarak bu miktarın her ay taksitler halinde ödenmesini içeren teklif, Memphis cephesi tarafından reddedildi. Corinthians’ın yeni bir teklif üzerinde çalışıp çalışmadığı ise henüz bilinmiyor.

Corinthians formasıyla 200’den fazla maça çıkan eski futbolcu Neto, yaşananlara anlam veremiyor. “Memphis’in ne kadar kazanacağını biliyor musunuz? 50 milyon real (8 milyon euronun biraz üzerinde, ed.). Bir de ona 50 milyon real borçlusunuz. Toplamda 100 milyon real ediyor.”

“Eğer Corinthians yeniden Corinthians olmak istiyorsa, buna bir son vermeli. Bu düpedüz delilik” diyen Neto, Rádio Craque Neto ile yaptığı görüşmede tepkisini dile getirdi.

Memphis’in adı şimdiden Avrupa’ya dönüşle anılıyor. Ayrıca daha önce teklif yapan Flamengo ile Türkiye’den Corum FK’nın da ilgisi bulunuyor.

Hollanda Milli Takımı oyuncusu, Corinthians’ta kalmak istiyor ancak görüşmeler şu ana kadar yeni bir anlaşmayla sonuçlanmadı. Mevcut sözleşmesi bu yılın 31 Aralık gününe kadar devam ediyor.