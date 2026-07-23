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Memphis Depay(C)Getty Images
Rian Rosendaal

Çeviri:

"Corinthians bir teklifte bulundu, ancak bu teklif Memphis Depay tarafından hemen reddedildi"

Transfers
Corinthians
M. Depay

Memphis Depay’in Corinthians ile yeni bir sözleşme imzalayıp imzalamayacağı henüz belirsiz. Brezilya’nın UOL Esporte sitesi, kulübün sunduğu teklifin forvetin menajeri tarafından reddedildiğini bildiriyor.

Memphis’e Corinthians’tan 7,2 milyon euro daha ödenecek, ancak kulüp mali sorunlar nedeniyle bu tutarın tamamını tek seferde ödeyemiyor. Bununla birlikte Brezilyalı kulüp, perde arkasında bir çözüm bulmak için çalışıyor.

İki yıllık sözleşmenin bir parçası olarak bu tutarın her ay bir kısmının ödenmesini öngören teklif, Memphis'in tarafı tarafından reddedildi. Corinthians'ın yeni bir teklif üzerinde çalışıp çalışmadığı henüz bilinmiyor.

Ancak Brezilyalı kulübün yönetiminin, Memphis’in hukuki adımlar atmasını her halükarda önlemek istediği biliniyor. Tecrübeli oyuncu, mali konuların kısa vadede çözülmesi şartıyla prensipte kalmak istiyor.

Memphis’in Corinthians ile olan sözleşmesi 31 Aralık’ta sona eriyor ve bu nedenle birkaç ay sonra bedelsiz olarak transfer edilebilecek. Meksikalı Tigres kulübü, River Plate’e transfer olacak Ángel Correa’nın olası yedeği olarak, Hollanda milli takım oyuncusu Memphis’in durumunu yakından takip ediyor.

Serie A
Corinthians crest
Corinthians
COR
Remo crest
Remo
REM

Olympique Marsilya da kısa süre önce Memphis ile ilgilenmişti. Ancak forvetin aşırı talepleri nedeniyle, Ligue 1’in bu üst düzey kulübünün ilgisi kısa sürede azaldı.

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