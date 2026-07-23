"Corinthians bir teklifte bulundu, ancak bu teklif Memphis Depay tarafından hemen reddedildi"

Memphis Depay’in Corinthians ile yeni bir sözleşme imzalayıp imzalamayacağı henüz belirsiz. Brezilya’nın UOL Esporte sitesi, kulübün sunduğu teklifin forvetin menajeri tarafından reddedildiğini bildiriyor.

Memphis’e Corinthians’tan 7,2 milyon euro daha ödenecek, ancak kulüp mali sorunlar nedeniyle bu tutarın tamamını tek seferde ödeyemiyor. Bununla birlikte Brezilyalı kulüp, perde arkasında bir çözüm bulmak için çalışıyor.

İki yıllık sözleşmenin bir parçası olarak bu tutarın her ay bir kısmının ödenmesini öngören teklif, Memphis'in tarafı tarafından reddedildi. Corinthians'ın yeni bir teklif üzerinde çalışıp çalışmadığı henüz bilinmiyor.

Ancak Brezilyalı kulübün yönetiminin, Memphis’in hukuki adımlar atmasını her halükarda önlemek istediği biliniyor. Tecrübeli oyuncu, mali konuların kısa vadede çözülmesi şartıyla prensipte kalmak istiyor.

Memphis’in Corinthians ile olan sözleşmesi 31 Aralık’ta sona eriyor ve bu nedenle birkaç ay sonra bedelsiz olarak transfer edilebilecek. Meksikalı Tigres kulübü, River Plate’e transfer olacak Ángel Correa’nın olası yedeği olarak, Hollanda milli takım oyuncusu Memphis’in durumunu yakından takip ediyor.

Olympique Marsilya da kısa süre önce Memphis ile ilgilenmişti. Ancak forvetin aşırı talepleri nedeniyle, Ligue 1’in bu üst düzey kulübünün ilgisi kısa sürede azaldı.