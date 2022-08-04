Corinthians başkanı açıkladı: Vitor Pereira, Cristiano Ronaldo'ya teknik direktörlük yapabilir

Brezilya devinin başkanı, Cristiano Ronaldo'yu kulüpte görmek gibi bir hayalinin olduğunu dile getirdi.

Cristiano Ronaldo'nun transfer hikayesi, bu kez Avrupa futbolunun dışında başka bir yerde gündeme geldi.

Portekizli forvet şu anda Avrupa'nın seçkin kulüplerinin kapılarının kapanmasıyla çıkmazda.

Ancak Ronaldo'nun Manchester United'daki durumu savunulamaz görünüyor. 2002/03 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı. Old Trafford'dan bir çıkış bulmak için yöntem arıyor.

Ronaldo, Premier Lig kulübünden ayrılmak istediğini açıkça belirtirken dünyanın dört bir yanından teklifler aldı.

Katar'dan multi-milyon dolarlık bir tekliften söz ediliyordu, ancak bu çabucak reddedildi. Şimdi, tanıdık bir isim olan Vitor Pereira'nın takımı Corintians da Ronaldo'yu transfer etmek isteyen kulüpler arasına girdi. Brezilya devinin başkanı, Cristiano Ronaldo'yu kulüpte görmek gibi bir hayalinin olduğunu dile getirdi.

Ne söylendi?

Duilio Monteiro Alves, Ulissescast programına verdiği röportajda şunları söyledi:

"Doğru, büyük hayaller kuruyorum. Burası Corinthians! Willian ve Renato Augusto burada değil mi?"

"Futbolda her şey mümkün ve Corinthians için elimden gelenin en iyisini yapmak zorundayım.

"Mümkün mü? Bilmiyorum. Henüz denemedik, incelemedik ama gözümüz üzerinde. Düşünsenize birden Brezilya'da oynamak istiyor."

Atletico Madrid iddiaları

Atletico Madrid tarafı, ilk olarak kulübün mali durumu nedeniyle ve ikinci olarak da takımın hücumda zaten birkaç seçeneği olduğu için transferin neredeyse imkansız olduğunu belirtti.

Ayrıca Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, bu transferi istemediklerini belirtmişti.

Nahuel Molina'nın imza töreninde Cerezo, pazarın hala açık olmasına rağmen Arjantinli'nin eklenmesiyle kadronun tamamlandığını belirtti