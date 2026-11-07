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Bayern Münih'in spordan sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, eski FCB oyuncusu Dietmar Hamann'ın yıldız forvet Harry Kane'in sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin şüphelerine açık sözlerle yanıt verdi.

Eberl, cumartesi öğleden sonra lider Bayern'in Mainz 05 ile oynadığı Bundesliga maçının öncesinde Sky mikrofonlarına, "Herkesin fikrini söyleme hakkı var" dedi. "Kariyerinin zirvesinde olan ve mükemmel formdaki dünyanın en iyi futbolcusu Bundesliga'daysa bu, Bundesliga için büyük bir mesajdır."

Bayern, perşembe günü Kane'in sona erecek sözleşmesini 2029 yazına kadar uzattığını açıklayarak bu "Bundesliga için büyük mesajı" verdi. Hamann, İngiliz oyuncunun ilerleyen yaşını göz önünde bulundurarak kararı eleştirdi. Eberl ise bundan hoşlanmadı: "Bayern taraftarlarının hepsinin çok sevindiğini biliyorum. Bence Alman taraftarlar da sevindi. Bu yüzden maalesef durum şu: Almanya'da her zaman çorbaya tükürecek biri çıkıyor ve ne yazık ki Didi de çoğu zaman onlardan biri oluyor."

Ballon d'Or'u yeni kazanan Kane'in sözleşmesi sona erdiğinde 36 yaşına yaklaşacağını Eberl de biliyor. Ancak durumu şöyle değerlendirdi: "Buraya geldiğinden beri neredeyse hiç sakatlanmadı. Elbette bunun böyle devam etmesini umuyoruz. Ama sakatlandığında geri dönmen daha uzun sürer. Seni neredeyse 36 yaşına kadar bağlayan bir sözleşme imzaladığında, kim olursan ol, her zaman belli bir risk vardır."

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Hamann, eleştirel açıklamalarını perşembe günü daha sonra Sky'ın 'Triple - Der Hagedorn Fußballtalk' programında yapmış ve şunları söylemişti: "Bence sözleşmenin uzatılması azımsanmayacak bir risk taşıyor. İngiltere'den ciddi şekilde ilgilenen kulüpler olduğunu sanmıyorum. Bu nedenle muhtemelen başka türlü veremeyecekleri bir karardı. Önümüzdeki üç yılda da bu kadar çok gol atıp atmayacağını göreceğiz. (...)."

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Eski FCB oyuncusu ayrıca eski kulübünün başka seçeneği kalmadığını düşünüyordu: "Bayern'in sözleşmeyi uzatmaktan başka neredeyse seçeneği yoktu. O kalmak istiyordu ve şimdi Ballon d'Or'u kazanıyor. Bu ödülü kazanmasına rağmen gitmesine izin verselerdi bu bir mesaj olurdu."

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Eberl ise DAZN'a yaptığı açıklamada çok farklı bir bakış açısı sundu: "Almanya'da bir Ballon d'Or sahibinin bulunmasını ve burada kalmasını harika bir mesaj olarak görüyorum. Klasik senaryo şudur: Ballon d'Or'u kazanırım, yazın sözleşmemin bitmesine izin veririm ve bambaşka şeyler yapabilirim." Kane'in dünyanın en iyi futbolcusu seçilmesi Bayern'e bir miktar paraya da mal olacak ama sportif yönetici bunu pek umursamıyor. Aksine, "Kulüp yeterince güçlü, bunu da karşılayabiliriz. Bu iyi bir mesaj" diyor.

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Kane, 2023 yazından bu yana Bayern'de forma giyiyor. O dönemde Tottenham Hotspur'dan yaklaşık 100 milyon avro bonservis bedeliyle geldi ve yüksek beklentileri aştı. İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı, FCB formasıyla çıktığı 162 maçta 156 gol attı. Ayrıca 42 asist yaptı.