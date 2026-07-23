Dünya Kupası'nın sona ermesinden birkaç gün sonra, Fransa ile dördüncü olduğu ve geçen cumartesi İngiltere'ye karşı üçüncülük maçını kaybettiği turnuvanın ardından, Olise'nin hâlâ ABD'de olduğu görülüyor. New York'ta, ABD metropolündeki bir halı sahada oynayan amatör futbolculardan oluşan bir gruba da kısa süreliğine katıldı.

Videoda görüldüğü üzere Bayern yıldızı çoraplarıyla oynarken, üzerinde dama desenli ve fazlasıyla uzun bir pantolon var; koşarken sürekli pantolonuna basıyor. Bir pozisyonda, Olise'nin kendisine özgü şekilde sağ taraftan sol ayağıyla uzak köşeye vuruş yapmayı denediği görülüyor, ancak şutu bir rakip oyuncu tarafından engelleniyor.

Sosyal medyada Olise bu hareketi nedeniyle övgü topladı. Amatör futbolcuların maç ayarlayabildiği GoodRec platformu, videonun yanı sıra halı sahadaki akşam maçından bir grup fotoğrafı da paylaştı. Olise, her zamanki stoik ifadesiyle takım arkadaşları ve rakiplerinin ortasında yer aldı. GoodRec paylaşımda, "Bizi çoraplarıyla bile yeniyor" ifadelerini kullandı. "New York City'deki bir GoodRec maçına geldiğin için teşekkürler!"

Michael Olise, 2026 Dünya Kupası'nda yedi asist yaptı

Olise, Fransa formasıyla Dünya Kupası'nda sekiz maçta yedi asist yaptı, ancak hücum oyuncusu kendi golünü atmak için boşuna bekledi. Buna rağmen 24 yaşındaki futbolcu iyi bir Dünya Kupası geçirdi; bu süreçte Real Madrid'e olası transferine ilişkin spekülasyonlar da dinmek bilmedi.









Real Madrid'in Olise'ye büyük ilgi duyduğu anlaşılıyor; oyuncunun da prensipte Real'e transferi düşünebileceği belirtiliyor. Sport Bild 'in son haberine göre milli takımdan takım arkadaşı Kylian Mbappe, Dünya Kupası sırasında Olise'ye Bernabeu'da forma giyme fikrini daha da cazip göstermeye çalıştı.

FC Bayern, Michael Olise'nin Real Madrid'e gitmesinden endişe etmeli mi?

Bayern yönetimi, en önemli oyuncularından birinin bu yaz satılmasını ise daha önce birkaç kez kesin bir dille reddetti. Bu nedenle Real'in yöneticilerinin de artık, Olise'yi şu aşamada Münih'ten koparmanın muhtemelen mümkün olmadığını kabul ettiği belirtiliyor. Bunun önümüzdeki yıllarda nasıl şekilleneceğini ise zaman gösterecek. Olise'nin Münih'teki sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor.





Getty Images





Fransız oyuncu, 2024 yazında Crystal Palace'tan Bayern'e transfer olduktan sonra dünyanın en iyi oyuncularından birine dönüştü. Olise, geçen sezon Bayern formasıyla tüm kulvarlarda 52 maçta 22 gol ve 31 asist üretti.