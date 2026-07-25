Coppa Italia 2026/27 biletleri nasıl alınır: Takım güncellemeleri, ortalama bilet fiyatları ve daha fazlası

Avrupa'nın ikonik stadyumlarından bazılarında gece ışıkları altında futbol izlemekten daha heyecan verici çok az şey vardır ve siz de spor tutkunuzu, İtalya'da oynanacak yaklaşan maçlar için bugün Coppa Italia biletlerinizi alarak yaşayabilirsiniz.

Son Coppa Italia şampiyonu Inter, turnuvaya daha sonra katılacak olsa da yakın gelecekte birçok ilgi çekici kupa eşleşmesi var.

2026/27 sezonunun açılış turları ağustos ve eylül aylarında başlayacak, Lazio, Fiorentina ve Torino gibi dikkat çeken Serie A ekipleri de mücadele edecek.

GOAL, Coppa Italia bilet satın alma sürecinde, koltukları nasıl alabileceğiniz, fiyatların ne kadar olduğu ve daha fazlası konusunda size rehberlik ediyor.

Coppa Italia 2026/27 takvimi

Tur Tarih(ler) Biletler Birinci Tur 14-17 Ağustos Biletler İkinci Tur 2 Eylül Biletler Son 16 Turu 2 ve 16 Aralık Biletler Çeyrek finaller 3 ve 10 Şubat Biletler Yarı finaller 2/3 Mart ve 20/21 Nisan Biletler Final 19 Mayıs Biletler

Coppa Italia maç biletleri nasıl alınır?

Coppa Italia biletleri doğrudan ev sahibi takımın resmi kulüp sitesi üzerinden satın alınabilir. Özellikle turnuvanın ilk turlarında koltuk bulmanın en güvenilir yolu budur. Bu ilk turlarda biletlerin hızlı şekilde tükenmesi pek olası değildir, ancak sonraki aşamalardaki maçlarda talep genellikle hızla artar.

Coppa Italia bilet dağıtımı, turnuvanın hangi aşamasında olunduğuna göre de değişir. İlk aşamalarda biletler yaklaşık 3-4 hafta önceden satışa çıkar. Ancak son aşamalara gelindiğinde bilet satış takvimleri daralır. Bu nedenle örneğin çeyrek final biletleri, büyük ihtimalle maçın başlama saatinden 2-3 hafta önce satışa sunulur. Final için satış dönemi yeniden yaklaşık bir aya çıkar, ancak biletler ilk satışa çıktığında talepte ciddi bir artış yaşanır.

Bazı Coppa Italia karşılaşmalarına yönelik çok yüksek talep, taraftarların StubHub gibi ikincil yeniden satış seçeneklerine yönelmesini gerektirebilir. Buradaki fiyatlar, maça ve maç tarihinin yakınlığına bağlı olarak biletin liste fiyatının hem üstüne çıkabilir hem de altına inebilir.

Coppa Italia maç biletleri ne kadar?

Coppa Italia bilet fiyatları, turnuvanın aşaması, oynayan takımlar, maçın nerede oynandığı ve oturduğunuz yer dahil olmak üzere birçok faktöre göre değişir. Ancak genel olarak ilk turlardaki maçların biletleri €5-€30 aralığında olur. Turnuva ilerledikçe fiyatlar da yükselir ve çeyrek final biletleri €40-€100 bandına çıkar.

Stadio Olimpico'da final biletleri genellikle €60-€200 arasında değişir, ancak finale hangi iki takımın kaldığına bağlı olarak bu fiyatların artması muhtemeldir.

Coppa Italia'nın son kazananları kimler?

Aşağıda Coppa Italia'nın son 10 kazananı yer alıyor. Tüm finaller Roma'daki Stadio Olimpico'da oynandı. Tek istisna, COVID kısıtlamaları nedeniyle Reggio Emilia'daki Mapei Stadium - Citta del Tricolore'de düzenlenen 2021 organizasyonu oldu.