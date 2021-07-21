Copa Libertadores'ten elenen Boca Juniors'ın oyuncuları polisle çatıştı
Güney Amerika futbolunun iki devi Brezilya ile Arjantin arasındaki rekabet, bu kez yeşil sahanın dışında istenmeyen görüntülerin yaşanmasına yol açtı.
Cope Libertadores son 16 turunda Brezilya temsilcisi Atletico Mineiro, Arjantinli rakibi Boca Juniors’ı penaltılar sonunda kupanın dışına itti.
Eşleşmenin her iki ayağı da 0-0 sona ererken, Boca’nın iki maçta da birer golü VAR incelemesi sonucunda iptal edildi.
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Neler yaşandı?
Maçın ardından Boca cephesinin hakeme karşı olan öfkesi, soyunma odası koridorlarında gerilimin hızla tırmanmasına neden oldu. Bocalı futbolcular önce hakem odasına, ardından Atletico Mineiro soyunma odasına girmeye çalıştı.
Kapı önünde yaşanan arbede her anıyla kameralara yansırken, Atletico Başkanı Sergio Coelho da Bocalı oyunculara engel olmaya çalışırken görüntülendi.
Metal bariyerlerin ve stadyum hoparlörlerinin havada uçuştuğu kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti. Olayların yatışmasının ardından takım otobüsüne bindirilen Boca Juniorslı oyuncuların stattan ayrılmasına bir süre izin verilmedi.
Güvenlik kameralarını inceleyen Brezilya polisi, iki Boca Juniorslı oyuncuyu darp suçundan göz altına almak istedi. Boca Juniors takımı, Arjantin Konsolosluğu’ndan yetkililerin devreye girmesiyle stadı terkedebildi.
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