Copa Libertadores'ten elenen Boca Juniors'ın oyuncuları polisle çatıştı

Boca Juniors ile Atletico Mineiro arasında oynanan Copa Libertadores mücadelesinin ardından soyunma odası ve koridorlar savaş alanına döndü.

Güney Amerika futbolunun iki devi Brezilya ile Arjantin arasındaki rekabet, bu kez yeşil sahanın dışında istenmeyen görüntülerin yaşanmasına yol açtı.

Cope Libertadores son 16 turunda Brezilya temsilcisi Atletico Mineiro, Arjantinli rakibi Boca Juniors’ı penaltılar sonunda kupanın dışına itti.

Eşleşmenin her iki ayağı da 0-0 sona ererken, Boca’nın iki maçta da birer golü VAR incelemesi sonucunda iptal edildi.

gol de Weigandt anulado a instancias del VAR pic.twitter.com/PJXlPqygMA — Boca Jrs. Gol (@BocaJrsGol) July 20, 2021

así empezó todo... pic.twitter.com/WJBxC6SDCh — Boca Juniors Gol (@BocaJrsGol1) July 20, 2021

Neler yaşandı?

Maçın ardından Boca cephesinin hakeme karşı olan öfkesi, soyunma odası koridorlarında gerilimin hızla tırmanmasına neden oldu. Bocalı futbolcular önce hakem odasına, ardından Atletico Mineiro soyunma odasına girmeye çalıştı.

Kapı önünde yaşanan arbede her anıyla kameralara yansırken, Atletico Başkanı Sergio Coelho da Bocalı oyunculara engel olmaya çalışırken görüntülendi.

Metal bariyerlerin ve stadyum hoparlörlerinin havada uçuştuğu kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti. Olayların yatışmasının ardından takım otobüsüne bindirilen Boca Juniorslı oyuncuların stattan ayrılmasına bir süre izin verilmedi.

Güvenlik kameralarını inceleyen Brezilya polisi, iki Boca Juniorslı oyuncuyu darp suçundan göz altına almak istedi. Boca Juniors takımı, Arjantin Konsolosluğu’ndan yetkililerin devreye girmesiyle stadı terkedebildi.

¡Duras imágenes de la bronca en el Atlético Mineiro 🆚 Boca!



El duelo se vio envuelto en polémica por un gol anulado al conjunto argentino. @Atletico 🇧🇷 consiguió el pase a los cuartos de final venciendo en los penales. #Libertadores



pic.twitter.com/3hbObcK2C2 — Goal en español (@Goal_en_espanol) July 21, 2021

Marcos Rojo y Carlos Izquierdoz, a las trompadas con la seguridad. pic.twitter.com/Zc7BTG5gsM — Planeta Boca Juniors (en 🏡) (@PlanetaBoca) July 21, 2021

Cascini también forcejeó en los incidentes. pic.twitter.com/W5WWp8dUiZ — Planeta Boca Juniors (en 🏡) (@PlanetaBoca) July 21, 2021

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