Reklam

Copa Libertadores yine Brezilya'da kaldı. Güney Amerika'nın en çok arzulanan kupasının finalinde Palmeiras, Arjantin temsilcisi Estudiantes'i 1-0 yenerek zafere ulaştı.

Uruguay'ın Montevideo kentindeki Centenario Stadyumu'nda tek maç üzerinden oynanan finalde mücadele son ana kadar sürdü. İlk yarıda futboldan çok tekmeler konuşulurken ikinci yarıda Brezilyalılar maçın kontrolünü ele geçirdi, galibiyet golünü buldu ve kupaya uzandı.

İlk 45 dakika tam bir mücadeleye sahne oldu: Her iki takımdan üçer oyuncu olmak üzere altı oyuncu sarı kart gördü. Maç sonunda bu sayı 10'a çıktı. İkinci yarıda ise futbol daha fazla öne çıktı ve beklendiği gibi Brezilyalıların üstün seviyesi kendini gösterdi. Belirleyici gol 52. dakikada geldi: Soldan yapılan ortaya Arias kafasıyla dokundu, Ramon Sosa sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı. Altın değerinde bir goldü.

Estudiantes son ana kadar her yolu denedi ancak Palmeiras kalecisi Carlos Miguel'in harika performansı karşısında pes etmek zorunda kaldı. Carlos Miguel, Carrillo'nun röveşatası da dahil olmak üzere önüne gelen her şutu kurtardı. Sekiz dakikalık uzatma süresine ve son ana kadar devam eden gerginliğe rağmen skor değişmedi.

Reklam Reklam

Palmeiras için bu, 1999, 2020 ve 2021'den sonra dördüncü şampiyonluk oldu. Altı yıldaki üçüncü zaferi, tekrarlanması zor bir dönemin göstergesi. Arjantinli rakibi ise kupasız kaldı; Estudiantes'in şampiyonluk sayısı da 1968, 1969, 1970 ve 2009'daki zaferleriyle dörtte kaldı.

Gelecek maçlar SEP Serie A 19:30 COR

Portekizli teknik direktör Abel Ferreira'nın takımı yeniden zirveye çıkarken Palmeiras, turnuvanın en çok şampiyonluk yaşayan Brezilya takımlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Kupa yıllardır Brezilya takımlarının elinden çıkmıyor. River Plate'in 2018 finalinde Boca Juniors'ı yendiği ünlü SuperClasico'dan sonra son sekiz yılda hep Brezilya takımları şampiyon oldu: Flamengo ve Palmeiras üçer, Fluminense ve Botafogo ise birer kez.

Sahada ve yedek kulübelerinde çok sayıda İtalyan vardı: Kaybeden tarafta eski Lazio oyuncusu Fernando Muslera ile son bölümde oyuna giren eski Inter oyuncuları Joaquin Correa ve Tomas Palacios yer aldı. Kazanan tarafta ise eski Lazio oyuncusu Felipe Anderson yedek kulübesindeydi; eski Milan oyuncusu Gustavo Gomez sahadaydı.