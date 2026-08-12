Güney Amerika futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük ödülü kritik aşamasına giriyor. Turnuvanın 67. edisyonu olan 2026 Copa Libertadores, şu anda son 16 turunda; organizasyon eylülde çeyrek finallerle, ekimde yarı finallerle devam edecek ve 28 Kasım'da Uruguay'ın Montevideo kentinde oynanacak tek maçlık finalle sona erecek.

İster eleme turları için bilet kovalıyor olun, ister ikonik Estadio Centenario'daki final için plan yapıyor olun, bilmeniz gereken her şey burada: yaklaşan fikstür, turnuva formatı, bilet fiyatları ve biletlerin nereden alınacağı.

2026 Copa Libertadores'ta yaklaşan maçlar

Son 16 turu ilk maçları başladı, rövanşlar ise bir hafta sonra oynanacak. İşte statlar da dahil olmak üzere takvimde kalanlar:

Tarih ve saat Maç Stat Biletler 12 Ağustos Çarşamba (19.00) Platense - Coquimbo Unido (1. maç) Estadio Ciudad de Vicente López, Vicente López Biletler 12 Ağustos Çarşamba (19.00) Palmeiras - Cerro Porteño (1. maç) Allianz Parque, São Paulo Biletler 12 Ağustos Çarşamba (21.30) Cruzeiro - Flamengo (1. maç) Mineirão, Belo Horizonte Biletler 13 Ağustos Perşembe (19.00) Mirassol - LDU Quito (1. maç) Estádio José María de Campos Maia, Mirassol Biletler 13 Ağustos Perşembe (21.30) Rosario Central - Corinthians (1. maç) Gigante de Arroyito, Rosario Biletler 18 Ağustos Salı (19.00) Independiente Rivadavia - Fluminense (2. maç) Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza Biletler 18 Ağustos Salı (19.30) Independiente del Valle - Deportes Tolima (2. maç) Estadio Banco Guayaquil, Quito Biletler 18 Ağustos Salı (20.30) Universidad Católica - Estudiantes (2. maç) Claro Arena, Santiago Biletler 19 Ağustos Çarşamba (18.00) Coquimbo Unido - Platense (2. maç) Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Biletler 19 Ağustos Çarşamba (19.00) Cerro Porteño - Palmeiras (2. maç) Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción Biletler 19 Ağustos Çarşamba (21.30) Flamengo - Cruzeiro (2. maç) Maracanã, Rio de Janeiro Biletler 20 Ağustos Perşembe (17.00) LDU Quito - Mirassol (2. maç) Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito Biletler 20 Ağustos Perşembe (21.30) Corinthians - Rosario Central (2. maç) Neo Química Arena, São Paulo Biletler 8-10 ve 15-17 Eylül Çeyrek finaller (maçlar, son 16 turu sonuçlarına göre daha sonra belli olacak) Statlar daha sonra belli olacak Biletler 13-14 ve 20-21 Ekim Yarı finaller (maçlar, çeyrek final sonuçlarına göre daha sonra belli olacak) Statlar daha sonra belli olacak Biletler 28 Kasım Cumartesi Final (finalistler daha sonra belli olacak) Estadio Centenario, Montevideo Biletler

Son şampiyon Flamengo, eleme aşamasına girerken grup etabını yenilgisiz geçip puan tablosunun zirvesinde yer aldı; Independiente Rivadavia, Independiente del Valle, Universidad Católica ve Cerro Porteño da seri başları arasında yer aldı. Son 16 turuna altı Brezilya kulübü kaldı ve bu durum Brezilya'nın turnuvadaki son dönem hakimiyetini bir kez daha ortaya koydu; Brezilya ekipleri bu edisyona girilirken üst üste yedi Copa Libertadores şampiyonluğu kazanmış durumda.

Kazanan takımlar eylüldeki çeyrek finallere yükselecek, kasım ayındaki Montevideo finali öncesinde ise dört yarı finalist ekim sonuna kadar netleşmiş olacak.

2026 Copa Libertadores biletleri nasıl alınır?

Tek tek eşleşmelerin biletleri, karşılaşan kulüpler tarafından resmi kanalları üzerinden satışa sunuluyor ve satış tarihleri her turun yaklaşmasıyla duyuruluyor. Final için ise CONMEBOL ile ev sahibi stat, genellikle ekimdeki yarı finallerin ardından iki finalist kesinleştikten sonra satışları başlatıyor.

Kulüplerin resmi satış dönemini beklemek istemeyen ya da deplasman maçı, statta belirli bir bölüm veya doğrudan final için bilet arayan taraftarlar açısından ikincil pazar en güvenilir seçenek olarak öne çıkıyor. Ticombo, çeyrek finaller, yarı finaller ve 28 Kasım'daki Montevideo finali de dahil olmak üzere kalan turların tamamı için doğrulanmış Copa Libertadores biletlerini listeliyor.

Özellikle çeyrek finalden itibaren erken rezervasyon şiddetle tavsiye ediliyor; talep her turda ciddi şekilde artıyor ve Brezilya'nın en büyük kulüplerinin yer aldığı maçların biletleri (Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro) ya da Arjantin'in Independiente Rivadavia ve Rosario Central takımlarının maçları en hızlı tükenenler olma eğilimi taşıyor.

2026 Copa Libertadores biletleri ne kadar?

2026 finali için resmi fiyatlar henüz kesinleşmedi; CONMEBOL genellikle final bilet kategorilerini, stattaki protokol alanları ve finalist kulüplere ayrılan kontenjanlar netleştikten sonra, yani çoğunlukla yarı finallerden birkaç hafta sonra açıklıyor. Yol gösterici olması açısından, son Copa Libertadores finallerindeki kategoriler şu şekildeydi:

Kategori 1: yaklaşık $320

yaklaşık $320 Kategori 2: yaklaşık $200

yaklaşık $200 Kategori 3: yaklaşık $95

Her finalist kulüp, taraftar tribünleri için kendi kontenjanını ve fiyatlandırmasını da yönetiyor; bu nedenle fiyatlar Montevideo'ya hangi iki takımın ulaştığına bağlı olarak değişebiliyor. Çeyrek final ve yarı final bilet fiyatları ise genel olarak ev sahibi kulüp tarafından belirleniyor ve rakibe ve stada göre değişiyor; bunlar genellikle uygun fiyatlı genel giriş biletlerinden, yeniden satış pazarında nominal değerin oldukça üzerine çıkan premium koltuklara kadar uzanıyor.

2026 Copa Libertadores formatı açıklandı

Copa Libertadores, sekiz aşamaya ve futbol takviminin neredeyse tamamına yayılıyor:

Birinci, ikinci ve üçüncü eleme aşamaları (şubat-mart): Bolivya, Ekvador, Paraguay, Peru, Uruguay ve Venezuela'dan daha düşük seri başına sahip kulüpler, grup aşamasında kalan yerler için mücadele etti. Grup aşaması (nisan-mayıs): 32 takım dörderli sekiz gruba ayrıldı ve iç saha-dış saha usulü maçlar oynadı. Her grubun ilk iki takımı tur atladı. Son 16 turu, çeyrek finaller, yarı finaller (ağustos-ekim): Grup aşaması performansına göre belirlenen seri başlarıyla çift maçlı eleme eşleşmeleri. Final (kasım): Tarafsız sahada tek maç, 2026 için Montevideo'daki Estadio Centenario.

Brezilya ve Arjantin en fazla kulüple temsil ediliyor, sırasıyla sekiz ve yedi temsilciyle. Bu da kıta çapındaki rekabette süren güçlerini yansıtıyor. Independiente, bir Arjantin kulübü olarak en fazla Libertadores şampiyonluğu kazanan takım rekorunu elinde bulundururken, Brezilya ekipleri son yedi edisyonu üst üste kazandı.