Copa America'ya Türkiye'den hangi oyuncular katılacak? Hangi Süper Lig takımından, hangi oyuncular Copa America'da oynayacak?

14 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında Brezilya'da düzenlenecek 2019 Copa America'ya Süper Lig takımlarından hangi oyuncular katılacak?

2019 Copa America, 14 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

'den dört oyuncu, 'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada boy gösterecek.

Fernando Muslera (GALATASARAY - URUGUAY)

2018-2019 Spor Toto Süper Lig şampiyonu 'ın vazgeçilmez oyuncularından Fernando Muslera, C Grubu'nda , ve Şili ile mücadele edecek olan 'ın kalesini koruyacak.

Paolo Hurtado (KONYASPOR - PERU)

Bu sezon ile 15 resmi maça çıkan ve 3 gol - 1 asistlik performans sergileyen Paolo Hurtado, A Grubu'nda Brezilya, ve ile karşılacak 'nun kadrosunda yer alıyor.

Braian Samudio (ÇAYKUR RİZESPOR - PARAGUAY)

Çaykur Rizespor ile sahaya çıktığı 31 maçta, 5 gol ve 4 asistlik önemli bir katkı sağlayan Braian Samudio, B Grubu'nda , ve ile gruptan çıkma mücadelesi verecek 'ın 23 kişilik kadrosunda kendine yer buldu. Samudio, turnuvada süre aldığı takdirde kariyerinde ilk kez milli takım formasını giyecek.

Arturo Mina (YENİ MALATYASPOR - EKVADOR)

savunma hattının lideri Arturo Mina, C Grubu'nda Uruguay, Japonya ve Şili ile kozlarını paylaşacak Ekvador'un teknik direktörü Hernán Darío Gómez tarafından kadroya dahil edildi.