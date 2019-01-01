Copa America'ya Türkiye'den hangi oyuncular katılacak? Hangi Süper Lig takımından, hangi oyuncular Copa America'da oynayacak?
2019 Copa America, 14 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'den dört oyuncu, Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada boy gösterecek.
Fernando Muslera (GALATASARAY - URUGUAY)
2018-2019 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın vazgeçilmez oyuncularından Fernando Muslera, C Grubu'nda Ekvador, Japonya ve Şili ile mücadele edecek olan Uruguay'ın kalesini koruyacak.
Paolo Hurtado (KONYASPOR - PERU)
Bu sezon Konyaspor ile 15 resmi maça çıkan ve 3 gol - 1 asistlik performans sergileyen Paolo Hurtado, A Grubu'nda Brezilya, Bolivya ve Venezuela ile karşılacak Peru'nun kadrosunda yer alıyor.
Braian Samudio (ÇAYKUR RİZESPOR - PARAGUAY)
Çaykur Rizespor ile sahaya çıktığı 31 maçta, 5 gol ve 4 asistlik önemli bir katkı sağlayan Braian Samudio, B Grubu'nda Arjantin, Kolombiya ve Katar ile gruptan çıkma mücadelesi verecek Paraguay'ın 23 kişilik kadrosunda kendine yer buldu. Samudio, turnuvada süre aldığı takdirde kariyerinde ilk kez milli takım formasını giyecek.
Arturo Mina (YENİ MALATYASPOR - EKVADOR)
Yeni Malatyaspor savunma hattının lideri Arturo Mina, C Grubu'nda Uruguay, Japonya ve Şili ile kozlarını paylaşacak Ekvador'un teknik direktörü Hernán Darío Gómez tarafından kadroya dahil edildi.