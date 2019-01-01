Kadınlar Dünya Kupası
Copa America

Copa America'da en çok gol atan oyuncular kimler? Turnuvanın en golcü isimleri kim?

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Getty
Bu yıl 46.sı düzenlenen Copa America tarihinin en golcü isimlerini listeledik.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America başladı.

İlk kez 1916 yılında başlayan turnuvanın en golcü isimleri arasında Carlos Tevez, Neymar, Julio Baptista, Ronaldo, Lionel Messi ve Luis Suarez gibi dünya yıldızları bulunuyor.

İşte turnuvanın en golcü 25 ismi:

OYUNCU ÜLKE GOL
Eduardo Vargas Şili 12
Paolo Guerrero Peru 11
Lionel Messi Arjantin 8
Gonzalo Higuain Arjantin 7
Robinho Brezilya 7
Adriano Brezilya 7
Sergio Agüero Arjantin 7
Alexis Sanchez Şili 6
Arturo Vidal Şili 6
Diego Forlan Uruguay 6
Roque Santa Cruz Paraguay 6
Victor Aristizabal Kolombiya 6
Jose Luis Dolgetta Venezuela 6
Juan Roman Riquelme Arjantin 5
Luis Suarez Uruguay 5
Philippe Coutinho Brezilya 5
Paulo Wanchope Kosta Rika 5
Angel Di Maria Arjantin 4
Enner Valencia Ekvador 4
Cuauhtemoc Blanco Meksika 4
Nery Castillo Meksika 4
Jose Salomon Rondon Venezuela 4
Agustin Delgado Ekvador 4
Carlos Maldonado Venezuela 4
Ronaldo Brezilya 4

 

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