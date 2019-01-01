Copa America'da en çok gol atan oyuncular kimler? Turnuvanın en golcü isimleri kim?
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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America başladı.
İlk kez 1916 yılında başlayan turnuvanın en golcü isimleri arasında Carlos Tevez, Neymar, Julio Baptista, Ronaldo, Lionel Messi ve Luis Suarez gibi dünya yıldızları bulunuyor.
İşte turnuvanın en golcü 25 ismi:
|OYUNCU
|ÜLKE
|GOL
|Eduardo Vargas
|Şili
|12
|Paolo Guerrero
|Peru
|11
|Lionel Messi
|Arjantin
|8
|Gonzalo Higuain
|Arjantin
|7
|Robinho
|Brezilya
|7
|Adriano
|Brezilya
|7
|Sergio Agüero
|Arjantin
|7
|Alexis Sanchez
|Şili
|6
|Arturo Vidal
|Şili
|6
|Diego Forlan
|Uruguay
|6
|Roque Santa Cruz
|Paraguay
|6
|Victor Aristizabal
|Kolombiya
|6
|Jose Luis Dolgetta
|Venezuela
|6
|Juan Roman Riquelme
|Arjantin
|5
|Luis Suarez
|Uruguay
|5
|Philippe Coutinho
|Brezilya
|5
|Paulo Wanchope
|Kosta Rika
|5
|Angel Di Maria
|Arjantin
|4
|Enner Valencia
|Ekvador
|4
|Cuauhtemoc Blanco
|Meksika
|4
|Nery Castillo
|Meksika
|4
|Jose Salomon Rondon
|Venezuela
|4
|Agustin Delgado
|Ekvador
|4
|Carlos Maldonado
|Venezuela
|4
|Ronaldo
|Brezilya
|4