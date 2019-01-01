Kadınlar Dünya Kupası
Copa America

Copa America 2019 Final: Brezilya - Peru maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Son güncelleme
Yorum()
Alexandre Schneider
Copa America'da final heyecanı için geri sayım başladı. Dev maç öncesi bilmeniz gerekenler burada...

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da kupa sahibini buluyor.

Turnuvaya ev sahipliği yapan Brezilya'nın rakibi, yarı finalde Şili'yi eleyen Peru oldu.

Brezilya - Peru maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Brezilya ile Peru arasında oynanacak final maçı 7 Temmuz Pazar günü TSİ 23:00'te başlayacak.

Editörün Seçtikleri

Final mücadelesi, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Brezilya - Peru: Takım haberleri, sakat-cezalı oyuncular, muhtemel 11'ler

Brezilya'da Arjantin ile oynanan maçta sakatlanan Willian, kritik mücadelede forma giyemeyecek.

Sambacılar'da Paraguay ile oynanan çeyrek final maçı öncesi kabakulak geçiren Richarlison'un durumu ise belirsizliğini koruyor.

Peru'da ise hafif sakatlığı bulunan Jefferson Farfan'ın durumunun maç saatinde belli olması bekleniyor.

Haberin devamı aşağıda

Brezilya'nın muhtemel 11'i: Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis, Arthur, Casemiro, Jesus, Coutinho, Everton, Firmino

Peru'nun muhtemel 11'i: Gallese, Advincula, Zambrano, Abram, Trauco, Yotun, Tapia, Carrillo, Cueva, Flores, Guerrero

Goal twitter

Kapat