Copa America 2019 Final: Brezilya - Peru maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da kupa sahibini buluyor.
Turnuvaya ev sahipliği yapan Brezilya'nın rakibi, yarı finalde Şili'yi eleyen Peru oldu.
Brezilya - Peru maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Brezilya ile Peru arasında oynanacak final maçı 7 Temmuz Pazar günü TSİ 23:00'te başlayacak.
Final mücadelesi, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Brezilya - Peru: Takım haberleri, sakat-cezalı oyuncular, muhtemel 11'ler
Brezilya'da Arjantin ile oynanan maçta sakatlanan Willian, kritik mücadelede forma giyemeyecek.
Sambacılar'da Paraguay ile oynanan çeyrek final maçı öncesi kabakulak geçiren Richarlison'un durumu ise belirsizliğini koruyor.
Peru'da ise hafif sakatlığı bulunan Jefferson Farfan'ın durumunun maç saatinde belli olması bekleniyor.
Brezilya'nın muhtemel 11'i: Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis, Arthur, Casemiro, Jesus, Coutinho, Everton, Firmino
Peru'nun muhtemel 11'i: Gallese, Advincula, Zambrano, Abram, Trauco, Yotun, Tapia, Carrillo, Cueva, Flores, Guerrero