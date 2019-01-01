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Copa America 2019: Ev sahibi, gruplar, fikstür, TV ve internet yayını

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2019 yazında düzenlenecek Copa America ne zaman başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak?

Copa America'nın 46. edisyonu için geri sayım başladı.

Arjantin ve Brezilya gibi dünya futbolunun iki devinin başı çektiği organizasyon futbolseverlerin merakla takip ettiği turnuvalardan biri olma kimliğini koruyor.

Brezilya'da düzenlenecek organizasyona dair tüm detaylar burada.

Copa America 2019 ne zaman?

2019 Copa America 14 Haziran tarihinde başlayacak ve 7 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek.

Grup maçları 24 Haziran'da tamamlanacak. Üç günlük bir aranın ardından 27 Haziran'da eleme maçları başlayacak.

Copa America 2019 programı

Aşama Tarih
Grup aşaması 14 Haziran - 24 Haziran
Çeyrek final 27 Haziran - 29 Haziran
Yarı final 2 - 3 Temmuz
Üçüncülük maçı 6 Temmuz
Final 7 Temmuz

Bu, tek sayıya tekabül eden yıllarda oynanacak son Copa America turnuvası olacak.

2020'den itibaren Copa America, Avrupa Şampiyonası'yla aynı düzende, dört yılda bir sahnelenecek.

Copa America 2019 grup aşaması

Kura 24 Ocak tarihinde çekildi ve 12 takımın yer aldığı gruplar belirlendi.

Copa America 2019 takımları

Takım Konfederasyon
Argentina CONMEBOL
Bolivya CONMEBOL
Brezilya CONMEBOL
Şili CONMEBOL
Kolombiya CONMEBOL
Ekvador CONMEBOL
Paraguay CONMEBOL
Peru CONMEBOL
Uruguay CONMEBOL
Venezuela CONMEBOL
Japonya AFC
Katar AFC

Turnuvaya CONMEBOL'dan 10 takımın yanı sıra, AFC'den iki takım katılıyorlar. Japonya ve Katar, CONMEBOL'un davetiyelerini kabul ederek turnuvaya katılım gösteriyorlar.

Tarihte ilk kez bir CONCACAF takımı turnuvada yer alamayacak.

A Grubu, fikstür ve sonuçlar

Sıra Takım O G B M Av. Puan
1 Brezilya (Ev sahibi) 🇧🇷 0 0 0 0 0 0
2 Peru 🇵🇪 0 0 0 0 0 0
3 Venezuela 🇻🇪 0 0 0 0 0 0
4 Bolivya 🇧🇴 0 0 0 0 0 0

A Grubu fikstürü

Tarih Maç Saat (TSİ) Stat
15 Haziran Brezilya - Bolivya 03:30 Estadio do Morumbi, Sao Paulo
15 Haziran Venezuela - Peru 22:00 Arena do Gremio, Porto Alegre
19 Haziran Bolivya - Peru 00:30 Estadio do Morumbi, Sao Paulo
19 Haziran Brezilya - Venezuela 03:30 Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador
22 Haziran Peru - Brezilya 22:00 Estadio do Morumbi, Sao Paulo
22 Haziran Bolivya - Venezuela 22:00 Estadio Mineirao, Belo Horizonte

B Grubu, fikstür ve sonuçlar

Sıra Takım O G B M Av. Puan
1 Arjantin 🇦🇷 0 0 0 0 0 0
2 Kolombiya 🇨🇴 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 🇵🇾 0 0 0 0 0 0
4 Katar 🇶🇦 0 0 0 0 0 0

B Grubu fikstürü

Tarih Maç Saat (TSİ) Stat
16 Haziran Arjantin - Kolombiya 01:00 Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador
16 Haziran Paraguay - Katar 22:00 Estadio do Maracana, Rio de Janeiro
20 Haziran Kolombiya - Katar 00:30 Estadio do Morumbi, Sao Paulo
20 Haziran Arjantin - Paraguay 03:30 Estadio Mineirao, Belo Horizonte
23 Haziran Katar - Arjantin 22:00 Arena do Gremio, Porto Alegre
23 Haziran Kolombiya - Paraguay 22:00 Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador

C Grubu, fikstür ve sonuçlar

Sıra Takım O G B M Av. Puan
1 Uruguay 🇺🇾 0 0 0 0 0 0
2 Şili 🇨🇱 0 0 0 0 0 0
3 Japonya 🇯🇵 0 0 0 0 0 0
4 Ekvador 🇪🇨 0 0 0 0 0 0

C Grubu fikstürü

Tarih Maç Saat (TSİ) Stat
17 Haziran Uruguay - Ekvador 01:00 Estadio Mineirao, Belo Horizonte
18 Haziran Japonya - Şili 02:00 Estadio do Morumbi, Sao Paulo
21 Haziran Uruguay - Japonya 02:00 Arena do Gremio, Porto Alegre
22 Haziran Ekvador - Şili 02:00 Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador
25 Haziran Şili - Uruguay 02:00 Estadio do Maracana, Rio de Janeiro
25 Haziran Ekvador - Japonya 02:00 Estadio Mineirao, Belo Horizonte

Copa America 2019'un ev sahibi hangi ülke?

Maracana Brazil 2014 general view

2019 Copa America'nın ev sahibi Brezilya olacak. Sambacılar, 1989'dan bu yana ilk kez bu turnuvayı düzenleyecekler.

Copa America, toplamda beşinci defa Brezilya'da oynananacak. Ülke, bu turnuvaya daha önce 1919, 1922, 1949 ve 1989'da ev sahipliği yapmıştı.

Copa America 2019'un stadyumları

Stat Şehir Kapasite
Estadio do Maracana Rio de Janeiro 74,738
Estadio do Morumbi Sao Paulo 67,428
Estadio Mineirao Belo Horizonte 58,170
Arena do Gremio Porto Alegre 55,662
Itaipava Arena Fonte Nova Salvador 51,900
Arena Corinthians Sao Paulo 49,205

Maçlar beş şehirde bulunan altı stadyumda oynanacak.

Açılış maçı Estadio do Morumbi'de, Sao Paulo'nun stadında yapılacak. Final ise Rio de Janeiro'nun ikonik Maracana Stadı'nda.

Copa America 2019 hangi kanalda?

Türkiye'deki futbolseverler Copa America maçlarını TRT Spor'dan naklen izleyebilecekler.

Müsabakaların internet yayını ise TRT'nin web platformlarından yapılacak.

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