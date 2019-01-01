Copa America 2019: Ev sahibi, gruplar, fikstür, TV ve internet yayını

2019 yazında düzenlenecek Copa America ne zaman başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak?

Copa America'nın 46. edisyonu için geri sayım başladı.

ve gibi dünya futbolunun iki devinin başı çektiği organizasyon futbolseverlerin merakla takip ettiği turnuvalardan biri olma kimliğini koruyor.

Brezilya'da düzenlenecek organizasyona dair tüm detaylar burada.

Copa America 2019 ne zaman?

2019 Copa America 14 Haziran tarihinde başlayacak ve 7 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek.

Grup maçları 24 Haziran'da tamamlanacak. Üç günlük bir aranın ardından 27 Haziran'da eleme maçları başlayacak.

Copa America 2019 programı

Aşama Tarih Grup aşaması 14 Haziran - 24 Haziran Çeyrek final 27 Haziran - 29 Haziran Yarı final 2 - 3 Temmuz Üçüncülük maçı 6 Temmuz Final 7 Temmuz

Bu, tek sayıya tekabül eden yıllarda oynanacak son Copa America turnuvası olacak.

2020'den itibaren Copa America, Avrupa Şampiyonası'yla aynı düzende, dört yılda bir sahnelenecek.

Copa America 2019 grup aşaması

Kura 24 Ocak tarihinde çekildi ve 12 takımın yer aldığı gruplar belirlendi.

Copa America 2019 takımları

Takım Konfederasyon Argentina CONMEBOL CONMEBOL Brezilya CONMEBOL Şili CONMEBOL CONMEBOL CONMEBOL CONMEBOL CONMEBOL CONMEBOL CONMEBOL AFC AFC

Turnuvaya CONMEBOL'dan 10 takımın yanı sıra, AFC'den iki takım katılıyorlar. Japonya ve Katar, CONMEBOL'un davetiyelerini kabul ederek turnuvaya katılım gösteriyorlar.

Tarihte ilk kez bir CONCACAF takımı turnuvada yer alamayacak.

A Grubu, fikstür ve sonuçlar

Sıra Takım O G B M Av. Puan 1 Brezilya (Ev sahibi) 🇧🇷 0 0 0 0 0 0 2 Peru 🇵🇪 0 0 0 0 0 0 3 Venezuela 🇻🇪 0 0 0 0 0 0 4 Bolivya 🇧🇴 0 0 0 0 0 0

A Grubu fikstürü

Tarih Maç Saat (TSİ) Stat 15 Haziran Brezilya - Bolivya 03:30 Estadio do Morumbi, Sao Paulo 15 Haziran Venezuela - Peru 22:00 Arena do Gremio, Alegre 19 Haziran Bolivya - Peru 00:30 Estadio do Morumbi, Sao Paulo 19 Haziran Brezilya - Venezuela 03:30 Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador 22 Haziran Peru - Brezilya 22:00 Estadio do Morumbi, Sao Paulo 22 Haziran Bolivya - Venezuela 22:00 Estadio Mineirao, Belo Horizonte

B Grubu, fikstür ve sonuçlar

Sıra Takım O G B M Av. Puan 1 Arjantin 🇦🇷 0 0 0 0 0 0 2 Kolombiya 🇨🇴 0 0 0 0 0 0 3 Paraguay 🇵🇾 0 0 0 0 0 0 4 Katar 🇶🇦 0 0 0 0 0 0

B Grubu fikstürü

Tarih Maç Saat (TSİ) Stat 16 Haziran Arjantin - Kolombiya 01:00 Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador 16 Haziran Paraguay - Katar 22:00 Estadio do Maracana, Rio de Janeiro 20 Haziran Kolombiya - Katar 00:30 Estadio do Morumbi, Sao Paulo 20 Haziran Arjantin - Paraguay 03:30 Estadio Mineirao, Belo Horizonte 23 Haziran Katar - Arjantin 22:00 Arena do Gremio, Porto Alegre 23 Haziran Kolombiya - Paraguay 22:00 Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador

C Grubu, fikstür ve sonuçlar

Sıra Takım O G B M Av. Puan 1 Uruguay 🇺🇾 0 0 0 0 0 0 2 Şili 🇨🇱 0 0 0 0 0 0 3 Japonya 🇯🇵 0 0 0 0 0 0 4 Ekvador 🇪🇨 0 0 0 0 0 0

C Grubu fikstürü

Tarih Maç Saat (TSİ) Stat 17 Haziran Uruguay - Ekvador 01:00 Estadio Mineirao, Belo Horizonte 18 Haziran Japonya - Şili 02:00 Estadio do Morumbi, Sao Paulo 21 Haziran Uruguay - Japonya 02:00 Arena do Gremio, Porto Alegre 22 Haziran Ekvador - Şili 02:00 Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador 25 Haziran Şili - Uruguay 02:00 Estadio do Maracana, Rio de Janeiro 25 Haziran Ekvador - Japonya 02:00 Estadio Mineirao, Belo Horizonte

Copa America 2019'un ev sahibi hangi ülke?

2019 Copa America'nın ev sahibi Brezilya olacak. Sambacılar, 1989'dan bu yana ilk kez bu turnuvayı düzenleyecekler.

Copa America, toplamda beşinci defa Brezilya'da oynananacak. Ülke, bu turnuvaya daha önce 1919, 1922, 1949 ve 1989'da ev sahipliği yapmıştı.

Copa America 2019'un stadyumları

Stat Şehir Kapasite Estadio do Maracana Rio de Janeiro 74,738 Estadio do Morumbi Sao Paulo 67,428 Estadio Mineirao Belo Horizonte 58,170 Arena do Gremio Porto Alegre 55,662 Itaipava Arena Fonte Nova Salvador 51,900 Arena Corinthians Sao Paulo 49,205

Maçlar beş şehirde bulunan altı stadyumda oynanacak.

Açılış maçı Estadio do Morumbi'de, Sao Paulo'nun stadında yapılacak. Final ise Rio de Janeiro'nun ikonik Maracana Stadı'nda.

Copa America 2019 hangi kanalda?

'deki futbolseverler Copa America maçlarını TRT Spor'dan naklen izleyebilecekler.

Müsabakaların internet yayını ise TRT'nin web platformlarından yapılacak.