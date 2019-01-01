Copa America 2019: Ev sahibi, gruplar, fikstür, TV ve internet yayını
Copa America'nın 46. edisyonu için geri sayım başladı.
Arjantin ve Brezilya gibi dünya futbolunun iki devinin başı çektiği organizasyon futbolseverlerin merakla takip ettiği turnuvalardan biri olma kimliğini koruyor.
Brezilya'da düzenlenecek organizasyona dair tüm detaylar burada.
Copa America 2019 ne zaman?
2019 Copa America 14 Haziran tarihinde başlayacak ve 7 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek.
Grup maçları 24 Haziran'da tamamlanacak. Üç günlük bir aranın ardından 27 Haziran'da eleme maçları başlayacak.
Copa America 2019 programı
|Aşama
|Tarih
|Grup aşaması
|14 Haziran - 24 Haziran
|Çeyrek final
|27 Haziran - 29 Haziran
|Yarı final
|2 - 3 Temmuz
|Üçüncülük maçı
|6 Temmuz
|Final
|7 Temmuz
Bu, tek sayıya tekabül eden yıllarda oynanacak son Copa America turnuvası olacak.
2020'den itibaren Copa America, Avrupa Şampiyonası'yla aynı düzende, dört yılda bir sahnelenecek.
Copa America 2019 grup aşaması
Kura 24 Ocak tarihinde çekildi ve 12 takımın yer aldığı gruplar belirlendi.
Copa America 2019 takımları
|Takım
|Konfederasyon
|Argentina
|CONMEBOL
|Bolivya
|CONMEBOL
|Brezilya
|CONMEBOL
|Şili
|CONMEBOL
|Kolombiya
|CONMEBOL
|Ekvador
|CONMEBOL
|Paraguay
|CONMEBOL
|Peru
|CONMEBOL
|Uruguay
|CONMEBOL
|Venezuela
|CONMEBOL
|Japonya
|AFC
|Katar
|AFC
Turnuvaya CONMEBOL'dan 10 takımın yanı sıra, AFC'den iki takım katılıyorlar. Japonya ve Katar, CONMEBOL'un davetiyelerini kabul ederek turnuvaya katılım gösteriyorlar.
Tarihte ilk kez bir CONCACAF takımı turnuvada yer alamayacak.
A Grubu, fikstür ve sonuçlar
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|Av.
|Puan
|1
|Brezilya (Ev sahibi) 🇧🇷
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Peru 🇵🇪
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Venezuela 🇻🇪
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Bolivya 🇧🇴
|0
|0
|0
|0
|0
|0
A Grubu fikstürü
|Tarih
|Maç
|Saat (TSİ)
|Stat
|15 Haziran
|Brezilya - Bolivya
|03:30
|Estadio do Morumbi, Sao Paulo
|15 Haziran
|Venezuela - Peru
|22:00
|Arena do Gremio, Porto Alegre
|19 Haziran
|Bolivya - Peru
|00:30
|Estadio do Morumbi, Sao Paulo
|19 Haziran
|Brezilya - Venezuela
|03:30
|Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador
|22 Haziran
|Peru - Brezilya
|22:00
|Estadio do Morumbi, Sao Paulo
|22 Haziran
|Bolivya - Venezuela
|22:00
|Estadio Mineirao, Belo Horizonte
B Grubu, fikstür ve sonuçlar
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|Av.
|Puan
|1
|Arjantin 🇦🇷
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kolombiya 🇨🇴
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Paraguay 🇵🇾
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Katar 🇶🇦
|0
|0
|0
|0
|0
|0
B Grubu fikstürü
|Tarih
|Maç
|Saat (TSİ)
|Stat
|16 Haziran
|Arjantin - Kolombiya
|01:00
|Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador
|16 Haziran
|Paraguay - Katar
|22:00
|Estadio do Maracana, Rio de Janeiro
|20 Haziran
|Kolombiya - Katar
|00:30
|Estadio do Morumbi, Sao Paulo
|20 Haziran
|Arjantin - Paraguay
|03:30
|Estadio Mineirao, Belo Horizonte
|23 Haziran
|Katar - Arjantin
|22:00
|Arena do Gremio, Porto Alegre
|23 Haziran
|Kolombiya - Paraguay
|22:00
|Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador
C Grubu, fikstür ve sonuçlar
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|Av.
|Puan
|1
|Uruguay 🇺🇾
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Şili 🇨🇱
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Japonya 🇯🇵
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Ekvador 🇪🇨
|0
|0
|0
|0
|0
|0
C Grubu fikstürü
|Tarih
|Maç
|Saat (TSİ)
|Stat
|17 Haziran
|Uruguay - Ekvador
|01:00
|Estadio Mineirao, Belo Horizonte
|18 Haziran
|Japonya - Şili
|02:00
|Estadio do Morumbi, Sao Paulo
|21 Haziran
|Uruguay - Japonya
|02:00
|Arena do Gremio, Porto Alegre
|22 Haziran
|Ekvador - Şili
|02:00
|Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador
|25 Haziran
|Şili - Uruguay
|02:00
|Estadio do Maracana, Rio de Janeiro
|25 Haziran
|Ekvador - Japonya
|02:00
|Estadio Mineirao, Belo Horizonte
Copa America 2019'un ev sahibi hangi ülke?
2019 Copa America'nın ev sahibi Brezilya olacak. Sambacılar, 1989'dan bu yana ilk kez bu turnuvayı düzenleyecekler.
Copa America, toplamda beşinci defa Brezilya'da oynananacak. Ülke, bu turnuvaya daha önce 1919, 1922, 1949 ve 1989'da ev sahipliği yapmıştı.
Copa America 2019'un stadyumları
|Stat
|Şehir
|Kapasite
|Estadio do Maracana
|Rio de Janeiro
|74,738
|Estadio do Morumbi
|Sao Paulo
|67,428
|Estadio Mineirao
|Belo Horizonte
|58,170
|Arena do Gremio
|Porto Alegre
|55,662
|Itaipava Arena Fonte Nova
|Salvador
|51,900
|Arena Corinthians
|Sao Paulo
|49,205
Maçlar beş şehirde bulunan altı stadyumda oynanacak.
Açılış maçı Estadio do Morumbi'de, Sao Paulo'nun stadında yapılacak. Final ise Rio de Janeiro'nun ikonik Maracana Stadı'nda.
Copa America 2019 hangi kanalda?
Türkiye'deki futbolseverler Copa America maçlarını TRT Spor'dan naklen izleyebilecekler.
Müsabakaların internet yayını ise TRT'nin web platformlarından yapılacak.