"Tarihini biraz gözden kaçırmış birçok kulüp var. Bu kulüplerden birine gidip o geçmişin tozunu almak ve onu yeniden parlatmak isterim". Antonio Conte'nin The Athletic'e verdiği son röportajda gönderdiği mesaj netti. Bu sözler, Lecce doğumlu teknik adamın çizdiği profile uyan o "büyük" kulüpleri arayan takım tahminlerini şimdiden başlattı. Araştırma İtalya'ya da uzanıyor; Snai ve Sisal'in bahis analistlerine göre Conte için en olası seçenek Juventus'a dönüş ve oran 3,50. Arka planda, görkemli geçmişine kıyasla bugünü çok daha sönük geçen bir diğer büyük kulüp olan Milan da var: bu ihtimalin oranı 12,00.

Ancak konu sadece Serie A değil. Çünkü "tarihini gözden kaçırmış kulüp" tanımı doğrudan İngiltere'ye, özellikle de Manchester'ın United tarafına götürüyor: Conte'yi Kırmızı Şeytanlar'ın kulübesinde görme ihtimaline 6,00 oran veriliyor. Ardından bahisçiler gözlerini Londra'ya çeviriyor; burada iki olası geri dönüş daha var: Tottenham'a verilen oran 12,00, Chelsea'ye ise 16,00. Antonio, bu takımla bir Premier League de kazanmıştı.