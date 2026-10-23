Conte, United'ı çalıştıracağı haberlerine yanıt verdi ve tartışmalı şartlar hakkındaki tutumunu netleştirdi

İtalyan teknik direktör Antonio Conte, mevcut teknik direktör Michael Carrick'in yerine Manchester United'ın başına geçmeye yaklaştığını öne süren spekülasyonları yalanladı.

2017 yılında Chelsea'yi Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan ve bu yaz Napoli'den ayrılan Conte'nin, Old Trafford'da Carrick'in yerini alacak adaylar listesinde yer aldığını birçok haber kaynağı dile getirmişti.

İtalyan basınında bu hafta yer alan haberlerde, 57 yaşındaki İtalyan teknik direktörün, Carrick'in takımının Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya 4-1 yenildiği gecede yapılan görüşmelerde Manchester United'ı çalıştırmak için belirli şartlar ortaya koyduğu belirtildi.

"La Repubblica" gazetesi, Conte'nin transfer piyasasında mutlak yetki istediğini, sadece A takımın teknik direktörü olarak değil bir teknik direktör sıfatıyla çalışmak ve güvendiği bazı yakın isimler de dahil olmak üzere teknik ekibini bizzat seçmek istediğini yazdı.

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Conte bu haberlerle ilgili konuştu ve görüşmeler yaptığını yalanlamadı; ancak isminin birçok kulüple anılmasının ardından müzakerelerin ileri bir aşamaya ulaşmadığının altını çizdi.

Conte resmi bir açıklama aracılığıyla şunları söyledi: "İtalya'da ve dışında son dönemde çıkan medya haberlerinin ardından, konumumu açıklığa kavuşturmanın yerinde olacağını düşünüyorum. İsmim birçok kulüple anıldı, ancak şu anda ileri bir aşamaya ulaşmış herhangi bir müzakere bulunmuyor."

Şöyle devam etti: "Napoli'nin teknik ekibinin başında geçirdiğim harika ve başarılı bir dönemin ardından, nasıl ve ne zaman antrenörlüğe döneceğimi değerlendirmek için ihtiyaç duyduğum zamanı kendime tanıyacağım. Bu özenle düşünülmüş bir karar olacak ve koşulların uygun olduğunu gördüğümde bunu vereceğim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bahsi geçen kulüplere halihazırda mali taleplerde ve tam kontrol elde etme şartları öne sürdüğümün iddia edildiği, bunun yanı sıra güçlü kişiliğim olarak tanımlanan şeye dair çekincelerin bulunduğu haberler gördüm."

Şöyle devam etti: "Bu haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi yok; çünkü şu anda böyle değerlendirmeler yapmaya olanak tanıyacak somut hiçbir temel bulunmuyor."

Sözlerine şunları ekledi: "Eğer gerçek bir fırsat ortaya çıkarsa, işte o zaman ilgili kulüple görüşmeler yapmak, iki tarafın ihtiyaçlarını ve bir teknik direktör olarak çalışmamı ayırt eden özellikleri ve yöntemi gözeterek olası bir anlaşmanın şartlarını birlikte değerlendirmek için uygun zaman olacaktır."

Şöyle bitirdi: "O zamana kadar, taleplerim ve mesleki geleceğime dair her türlü varsayım yalnızca birer spekülasyon olarak kalır ve gerçekmiş gibi ele alınamaz."



