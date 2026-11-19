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2027-28 sezonunda Juventus'un teknik direktörlük koltuğunu ele geçirme mücadelesinin anlatıldığı bu siyah-beyaz western'de kimin İyi, kimin Çirkin, kimin Kötü olduğuna siz karar verin. Sezon hâlâ sürüyor ama kulübün planları ve taraftarların hayalleri çoktan geleceğe dönmüş durumda. Üstelik 2020'den beri her sezon tekrarlanan bir nakarat gibi.

ÜÇLÜ HESAPLAŞMA

Bir yanda, lige kötü başlamasına rağmen Avrupa Ligi'nde daha iyi sonuçlar alan ve 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Luciano Spalletti, Juventus'u çalıştırmaya devam ediyor. Diğer yanda, transfer söylentileri CEO Giovanni Carnevali'nin Juventus'un geleceği için tercih ettiği teknik direktörün Simone Inzaghi olduğunu gösteriyor. Tam bu üçlü hesaplaşmanın ortasına, eski Juventuslu Antonio Conte çarpıcı bir röportajla giriyor. Conte, Cronache di Spogliatoio röportajında kozunu şöyle oynuyor: "Ben ve Juve, er ya da geç bu döngüyü tamamlamalıyız."

Mevcut sezonun bitmesine daha yedi ay varken tek bir teknik direktörlük koltuğu için üç isim gündemde. Üçünün de özellikleri, güçlü ve zayıf yönleri farklı. Spalletti, Inzaghi ve Conte'nin artılarına ve eksilerine bakalım.

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SPALLETTI'NİN ARTILARI VE EKSİLERİ

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Luciano Spalletti'nin lehine deneyimi ve her şeyden önemlisi, Juventus'ta mevcut oyuncu grubuyla bir yıldır çalışıyor olması var. Bu sezon nasıl biterse bitsin onunla devam etmek, Juventus'a yıllardır eksikliğini çektiği teknik devamlılığı ve istikrarı sağlamak anlamına gelir. Kulüp 2019'dan bu yana altı teknik direktörle çalıştı: Sarri, Pirlo, Allegri, Motta, Tudor ve Spalletti. Spalletti projesinin eksileri arasında ise taktik fikirlerinde ve iletişiminde bir miktar kafa karışıklığı bulunuyor: Juventus'taki Spalletti, Napoli'deki sezgileri güçlü ve başarılı teknik direktörden çok, İtalya Millî Takımı'ndaki kötü dönemini yaşayan Spalletti'ye yakın görünüyor.

INZAGHI'NİN ARTILARI VE EKSİLERİ

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Simone Inzaghi'nin lehine özellikle iki unsur var: Birincisi, Allegri gibi kulüp yönetimiyle uyumlu bir teknik direktör olması. Transfer konusunda sorun çıkarmıyor; kendisine sunulan kadroyla yetiniyor. Tepkisini gösterecekse de bunu kamuoyu önünde değil, kapalı kapılar ardında yapıyor. Inzaghi'nin ikinci artısı, çağın gereklerine ayak uyduran, hem İtalya ligine hem de Avrupa'da oynanan futbola uyum sağlayabilen modern bir teknik direktör olduğunu göstermiş olması. Eksileri arasında, sezonun bazı kritik anlarını duygusal açıdan yönetme becerisine ilişkin soru işaretleri var. Inter'de, Radu örneğinde olduğu gibi oyuncuların hatalarının da etkisiyle, takımının kazanabileceği iki Serie A şampiyonluğunu kaçırdı. Ayrıca sevdiği 3-5-2 dizilişine bağlı bir miktar taktik katılığı bulunuyor.

CONTE'NİN ARTILARI VE EKSİLERİ

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Gelelim Antonio Conte'ye. Salentolu teknik direktörün aleyhine olan noktalar arasında yüksek maaş talebi (en az 8 milyon; Spalletti 5 milyon alırken Inzaghi için 6 milyon gerekiyor) ve transferlerde söz sahibi olmak istemesi var. Conte'nin talepleri bir kulübü düşünmeye ve başka hususları da hesaba katmaya zorluyor. Bunlar belki basmakalıp yargılar olabilir, ancak futbol dünyasında artık olgu olarak kabul ediliyor: Conte ile bir proje en fazla iki yıllık olabilir; Conte ile dış iletişimi yönetmek sorun yaratabilir; Conte ile oyuncu grubu elindeki her şeyi vermek zorundadır ve bunun sonucunda tükenme riski vardır.

Öte yandan olumlu değerlendirmeler de var ve bunlar da futbol dünyasında artık yerleşik gerçekler sayılıyor: Conte ile iki yıl içinde Serie A şampiyonluğu kazanılır; işler en kötü şekilde giderse ikinci olunur. Yıllardır zirveden çok uzakta olan Juventus'a bir sorun. Conte ile, sonrasında başka teknik direktörlerin de kazanmaya devam etmek için kullanabileceği temeller atılır (Juventus'ta Allegri, Inter'de Inzaghi).

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Son olarak, belki de en önemli unsur Juventus'a aidiyet ve kulüp kimliği. Birçok Juventus taraftarı, Conte'nin kendilerine üç kez ihanet ettiğini düşünüyor: 2014'te istifa ettiğinde, Inter'i seçtiğinde ve Napoli'yi seçtiğinde. Ancak Cronache röportajındaki sözleri bile bir barışmaya işaret ediyor. İşleri yeniden yoluna koymak için bir basın toplantısının ve birkaç galibiyetin yeterli olacağından eminiz: Eski kaptan ve eski lider, Juventus'un yeniden başına geçebilir.

KARAR

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Her hâlükârda Juventus'un, kulüp içindeki tüm kesimlerin uzlaşmasıyla bir karar alması iyi olur. Conte'yi geri istemesi gereken ilk kişinin John Elkann olduğuna şüphe yok; Spalletti'nin sözleşmesinin yenilenmesindeki başlıca isim oydu. Şimdiye kadar Juventus yönetimi Antonio'nun dönüşünü hiç düşünmek istemedi ve 2014'teki ihaneti onu hiç affetmedi. Dolayısıyla ilk adım affetmek olmalı. İkinci olarak, Conte'nin seçileceğine (ya da Spalletti ile devam edileceğine veya Inzaghi'nin getirileceğine) bütün yöneticiler ikna olmalı: Carnevali, Massara, Ottolini ve Chiellini. Juventus için en kötü seçenek, herkes ikna olmadan 2027-28 sezonunun teknik direktörünü belirlemek olur.