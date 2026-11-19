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Antonio Conte'nin dün, er ya da geç Juventus'un başına dönmek istediğine ilişkin sözleri, kulüp camiasında adeta deprem etkisi yarattı. Röportajın tamamı cuma günü yayımlanacak ancak paylaşılan bölüm bile, Luciano Spalletti yönetiminde bugün fazlasıyla inişli çıkışlı bir dönem geçiren takımın geleceği konusunda öteden beri ikiye bölünmüş Juventus taraftarlarını heyecanlandırmaya yetti.

Buna, dönem dönem kaçınılmaz olarak tartışmaların odağına yerleşen, en azından basın ve taraftarların sorguladığı bir teknik direktör söz konusu olduğunda, çeşitli isimlerin kendilerini önermesi ya da yalnızca nabız yoklaması da eklenmeli. Bunlardan biri, şu anda Arabistan'da bulunan ancak Avrupa futboluna dönmeye hazır olan Simone Inzaghi olabilir. Çok sayıda isim, tek bir teknik direktörlük koltuğu var. Yine de Tuttosport'a göre CEO Giovanni Carnevali izleyeceği yolu şimdiden büyük ölçüde belirledi.

CONTE'NİN SÖZLERİ - Ama önce biraz geriye dönelim. Antonio Conte, "Er ya da geç o defteri kapatmamız gerekecek. Bunun bir, on ya da on beş yıl sonra mı olacağını bilmiyorum ama Juventus'ta yarım bıraktığım bir şey olduğunu biliyorum" derken neyi kastetti? Salentolu teknik direktör, uzun zamandır istediği bir takımın başına geçme fırsatını nihayet yakaladığı, yıllar önce o görevden ayrılma kararından pişmanlık duyduğu ve yeniden yapılanma sürecinde adını kulüple tekrar sıkı sıkıya bağlayabileceği bir dönemde kendi adını yeniden gündeme getirdi.

Aslında Cronache'ye verdiği röportajdaki en önemli açıklama, dönüşe kapıyı açmasından çok bunun hangi koşullarda gerçekleşebileceğine ilişkin söyledikleri: "Juventus taraftarlarıyla sık sık karşılaşıyorum ve bana "Ne zaman döneceksin?" diye soruyorlar. Cevabım şu: Fırsat doğduğunda, bazı koşullar bir araya geldiğinde döneceğim." Haziranda bu koşulların hepsi mevcut olabilir: Juventus'un teknik direktörlük koltuğu boşalabilir, Conte müsait olabilir ve kadroyu kendi istediği şekilde değiştirme fırsatı doğabilir.

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INZAGHI'NİN ADI - Tuttosport'un aktardığına göre bu açıklamalar, Juventus camiasında her zamanki gibi farklı tepkilerle karşılandı. Bir kesim eski liderinin dönüşünü arzularken diğerleri, Şampiyonlar Ligi yarışında kalmaya çalışan takıma baskı yükleyen bu açıklamaların zamanlamasını yersiz buluyor. Giovanni Carnevali de şu anda ikilemde. Onun tercih ettiği teknik direktör profili, kulüple uyum içinde çalışacak, ortak bir yol izleyecek ve basına verdiği demeçler yüzünden kendisiyle karşı karşıya gelmeyecek biri. Bu bakımdan Simone Inzaghi'nin Al Hilal'den ayrılıp Avrupa'ya ya da İtalya'ya dönmek istediğine dair söylentiler CEO'nun daha çok ilgisini çekiyor. Tuttosport'a göre Carnevali, Conte ile eski Inter teknik direktörü arasında Piacenzalı çalıştırıcının profiline yakın birini tercih eder.

Gelecek maçlar JUV Serie A 06:30 VEN

PEKİ YA SPALLETTI? - Carnevali ise her şeyden önce bugünü ilgilendiren, çok daha somut bir yol belirledi. Şu anda Luciano Spalletti ile yolları ayırma ihtimali ya da isteği yok. Toscanalı teknik direktör, Genoa karşısında sezonun en ağır yenilgisinin ardından bile koşulsuz destek gördü. Venezia ve Como ile oynanacak sonraki iki maçta da büyük bir felaket yaşanmadıkça sezon sonuna kadar görevde kalacak ve elde edeceği nihai sonuca, yani Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanıp kazanamayacağına göre değerlendirilecek.

Hedefe ulaşılsa bile geleceğe ve olası bir teknik direktör değişikliğine ilişkin her konu ancak sezon sonunda değerlendirilecek. Spalletti'nin transfer çalışmalarına ve kulüp yönetiminin hamlelerine yönelik sürekli eleştirileri de Juventus CEO'su tarafından bütünüyle hoş karşılanmadı. Bu nedenle durumun her hâlükârda değerlendirilmesi gerekecek. Bu değerlendirme Spalletti ile devam edilmesine mi, yoksa Conte veya Inzaghi'den birinin göreve getirilmesine mi yol açacak? Bugün bunun yanıtını yalnızca sahadaki sonuçlar verebilir.