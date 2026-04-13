Conte, "milli takım antrenmanı" nedeniyle İtalyan gazetecileri tehdit ediyor

Antonio Conte, Napoli ile olan sözleşmesine bağlı olduğunu vurgulayarak, Gennaro Gattuso'nun görevden alınmasının ardından İtalya Milli Takımı'nda herhangi bir teknik direktörlük görevini kabul etmediğini açıkladı.

Conte'nin açıklamaları, takımının bugün Pazar günü oynanan İtalya Ligi'nin 32. haftasında Parma ile 1-1 berabere kalmasının ardından geldi.

Conte, Parma ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Hiçbir teklife onay vermedim. Napoli ile sözleşmemde bir yıl daha var. Sezon bittikten sonra kulüp başkanıyla konuşacağım."

Ve ekledi: "Lütfen sözlerimi iyi anlayın, eğer çarpıtılırsa bir daha konuşmayacağım."

Ayrıca okuyun:

Parma ile berabere kaldıkları maçtaki takımının performansı hakkında ise şunları söyledi: "Sadece 30 saniye sonra gol yemek önlenebilirdi. Defansif olarak sıkı bir takımla karşılaşacağımızı çok iyi bildiğimiz bir maç için iyi bir başlangıç değildi."

Ve şöyle devam etti: "Bu kadar erken bir gol yediğinizde, işinizi başından itibaren zorlaştırdığınızın farkına varırsınız, bugün de öyle oldu. Çok koştuk, birçok fırsat yarattık, beraberliği yakaladık ve kazanma şansımız da vardı."

Teknik direktör sözlerini şöyle tamamladı: "Oyunculara hiçbir suçlama yöneltemem, herkes elinden gelenin en iyisini yaptı, ancak ne yazık ki maç haksız bir beraberlikle sona erdi. Bu, puan tablomuzda bir puan daha demek ve şimdi Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya odaklanmalıyız."

Getty Images

Parma'nın golünü Gabriel Stravizzi atarken, Napoli'nin golünü İskoç milli oyuncu Scott McTominay kaydetti.

Bu beraberlikle Napoli, 66 puanla İtalya Ligi sıralamasında ikinci sırada yer alırken, Parma ise 36 puanla 14. sırada yer aldı.