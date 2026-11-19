Reklam

Antonio Conte yeniden konuştu. Cronache di Spogliatoio röportajında Manchester United ihtimali ve Premier Lig hakkında da konuştu:

"Manchester United öylesine önemli bir tarihe sahip ki birileri yöntemlerimden korkmuş olsa bile, kulüp için önemli bir şeyler inşa edebilecek ve onu tarihine döndürebilecek kişileri getirmekten Manchester United'ın korkmuş olabileceğini sanmıyorum.

Manchester United, Ferguson'un teknik direktör olduğu dönemden beri, 13 yıldır Premier Lig'i kazanamıyor!

Alex, çok büyük saygı duyduğum biri. Kitabını okudum ve Chelsea'yi çalıştırırken evine gitme onuruna da eriştim.

Reklam Reklam

Bazı şeylerin söylendiğini duymayı Manchester United'a hakaret olarak görüyorum."