İtalya futbolu, Dünya Kupası finallerine katılamamanın yarattığı büyük şokun ardından son derece karmaşık bir geçiş dönemi yaşıyor. Bu kriz, federasyon içinde köklü değişikliklerin önünü açarken, Azzurri’nin geleceği hakkında hayati soruları yeniden gündeme getirdi.

Dikkat çeken bir gelişme olarak, Gabriele Gravina'nın İtalya Futbol Federasyonu başkanlığından istifa ettiği kesinleşti. Böylece sistemin tamamı, Gennaro Gattuso'nun yerine geçecek kalıcı teknik direktörün belirlenmesi beklenirken, A Milli Takım için geçici teknik direktör seçimi krizinin başı çektiği kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girdi.

Pazar günü basında yer alan haberlere göre, Antonio Conte, İtalya milli takımının başına geçecek en güçlü adaylar arasında öne çıktı. Bu adım, yılların ardından uluslararası sahneye geri dönüşü anlamına gelebilir.

56 yaşındaki Antonio Conte, Napoli ile Haziran 2027'ye kadar süren bir sözleşmesi olmasına rağmen, kariyerinde ikinci kez bu görevi üstlenmeye açık bir heyecan gösterdi.

"La Gazzetta dello Sport" gazetesinin haberine göre, kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'in, özellikle 22 Haziran'da yapılacak seçimlerde Giovanni Malagò'nun İtalya Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı seçilmesi durumunda, önümüzdeki yaz Conte'nin ayrılmasına itiraz etmeyeceği belirtiliyor.

Conte, 2014 ile 2016 yılları arasında İtalya Milli Takımı'nı yönetmiş ve 2016 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı. Takım, penaltı atışlarında Almanya'ya yenilerek turnuvadan elenmişti. Bu durum, Conte'nin federasyon içinde geniş bir destek bulma şansını artırıyor.

Bu bağlamda, Haziran ayında oynanacak hazırlık maçlarında takımı yönetmek üzere geçici bir teknik direktörün atanması bekleniyor. Bu isim Silvio Baldini olabilir. Kalıcı teknik direktörün ise, federasyon başkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından, aynı ayın sonunda veya Temmuz başında açıklanması öngörülüyor.

Adaylar arasında Massimiliano Allegri ve Roberto Mancini gibi isimler de yer aldı. ancak Allegri'nin Milan'da kalma kararlılığı ve Mancini'nin 2023'te Suudi Arabistan milli takımının başına geçmek üzere ani ayrılışının yarattığı tartışmalar, Conte'nin İtalyan milli takımının teknik direktörlüğüne, modern tarihinin en hassas dönemlerinden birinde geri dönme şansını artırdı.

