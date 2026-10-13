Conte için Premier League ihtimali: Bahis şirketlerine göre Manchester United seçeneği giderek güçleniyor

Sekiz resmî maçta Premier League’de bir, Şampiyonlar Ligi’nde bir galibiyet ve League Cup’ta olaylı bir eleniş. Manchester United için ilk iki ay kâbus gibi geçti. İlk kez bir takımın başında sezona giren Micheal Carrick ise görevden alınmaya her geçen gün daha da yaklaşıyor. Son saatlerde İngiltere’de Antonio Conte’nin adı güçlü biçimde gündeme gelmeye başladı. Conte, “yeniden ayağa kaldırılması gereken ve tarihini yitirmiş” bir kulüp arıyor. Bu tanım, 13 yıldır Premier League’i kazanamayan ve son on sezonda yalnızca bir FA Cup ile bir Lig Kupası kazanan Manchester United’a tam uyuyor. Yeni yüzyılın ilk 13 yılında yedi lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan bir kulüp için bu başarılar çok az. Napoli’nin eski teknik direktörünün Manchester’a gelişi için Sisal ve Snai’de verilen oran 2,75. Bu oran, Conte’nin iddialı ancak özünü yitirmiş bir projeyle geri dönmek istediğini açıkladığı geçen haftaki 6,00 seviyesinden sert biçimde düştü.