Inter’le Serie A’yı kazandıktan haftalar sonra takımdan ayrılan Conte, Tottenham’ın teklifini reddetti.

Geçtiğimiz günlerde adı Tottenham ile ciddi şekilde anılan İtalyan teknik adam, Kuzey Londra ekibinin teklifini neden reddettiğini açıkladı.

2020-21 sezonunda Inter’i 11 yıl aradan sonra Serie A şampiyonluğuna ulaştıran Conte, yönetiminin maddi sıkıntılardan ötürü oyuncu satışı yapmak zorunda olduklarını açıklamasından sonra ayrılık kararı almıştı.

Bu ayrılık haberinden sonra Tottenham’ın Conte’yi takımın başına getirmek istediği söylenmişti. Premier Lig’de daha önce de görev yapan Conte, bir diğer Londra temsilcisi olan Chelsea ile şampiyonluk kupasını havaya kaldırmıştı.

Conte, Inter’den neden ayrılmıştı?

Inter başkanı Steven Zhang, Conte’nin kulübün pandemi döneminde yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle uygulamak zorunda olduğu kemer sıkma politikasından memnun olmadığını ve bu yüzden ayrılma kararı aldığını açıklamıştı.

Bu ay başında yaptığı açıklamalarda Zhang şu noktalara değinmişti: “Giderlerimizi azaltmak zorundayız.

“Onun öncelikleriyle kulübün öncelikleri örtüşmüyordu. Conte çok üst düzey bir teknik direktör ama başkan olarak kulübün menfaatlerine göre hareket etmeliyim.”,

Conte ise Zhang’a saygı duyduğunu ve Inter için gelecekte en iyisi dilediğini söylemişti.

“Benim hedeflerim hiç değişmedi ancak şu aşamada bunları tartışmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Transferler hakkında konuşarak polemiğe girmek istemiyorum. Zhang’a saygı duyuyorum ve beni göreve getirmiş olduğu için ona teşekkür ediyorum. Inter’i ve taraftarlarını çok seviyorum.”

“Inzaghi’ye de bol şans diliyorum, o çok yetenekli ve hırslı bir teknik direktör.”

Conte’nin Inter karnesi & Tottenham’ın geleceği?

Conte’nin ilk sezonunda Inter, Serie A’yı Juventus’un bir puan gerisinde ikinci sırada tamamlamış, UEFA Avrupa Ligi finalinde ise Sevilla’ya mağlup olmuştu.

Geride bıraktığımız sezonda ise etkileyici bir performans gösteren Inter, ezeli rakibi Milan’a 12 puan fark atarak Serie A’yı şampiyon tamamlamıştı.

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Tottenham, Antonio Conte’yi takımın başına getirmek için harekete geçmişti. Fakat ekonomik sorunlar ve Harry Kane’in geleceğinin belirsizliğini koruması gibi durumlar tarafların anlaşamamasına neden olmuştu.

Tottenham’ın yeni futbol direktörü Fabio Paratici’nin ise Roma’dan ayrıla Paulo Fonseca’yı takımın başına getirmek istediği belirtiliyor.

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