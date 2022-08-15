Conte'den Tuchel'in abartılı gol sevincine ilginç yorum: "Çelme yemeyi haketmiştin"

Premier Lig'de sezonun ilk büyük maçına iki teknik adam arasındaki gerginlik damga vurdu.

Tottenham teknik direktörü Antonio Conte ile Chelsea'yi çalıştıran meslektaşı Thomas Tuche arasındaki rekabet Pazar günü oynanan maçla farklı bir boyuta taşındı.

İkili son düdükten sonra el sıkışmak için bir araya geldi. Fakat Tuchel, Conte'nin elini bırakmayınca ortam bir anda gerildi.

Maçın ardından sosyal medyada bir paylaşım yapan Conte, Tuchel'in Chelsea'nin ikinci golündeki sevincini konu aldı.

Conte'ten Tuchel'e 'çelme' mesajı

İtalyan teknik adam, Tuchel'in Mourinho'nun gol sevinçlerini andıran bir şekilde yanından koşarak geçtiği anların videosunu paylaştı.

"Seni görmediğim için şanslısın. Çelme yemeyi haketmiştin."

Instagram

Maç içinde ve maç sonunda neler yaşandı?

İki usta çalıştırıcı arasındaki tansiyon ilk olarak Pierre-Emile Hojbjerg'in beraberlik golüyle yükseldi.

Golden önceki pozisyonda faul bekleyen Chelsea cephesi hakeme serzenişte bulunurken, Tuchel, Conte'nin gol sevincine tepki gösterdi.

Karşı karşıya gelen iki teknik adam güçlükle sakinleştirildi. İlerleyen dakikalarda gerginlik yatışmış gibi gözükse de son düdüğün ardından olaylar bir kez daha patlak verdi.

Conte'ye el sıkışma esnasında yüzüne bakmadığı için sinirlenen Tuchel, İtalyan çalıştırıcının kolunu bırakmayınca ortalık bir anda karıştı. Hakemin kırmızı kart gösterdiği Conte ve Tuchel bir sonraki maçta saha kenarında yer alamayacak.