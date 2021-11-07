Conte’den Dele Alli’ye küllerinden doğma fırsatı

Bir süredir düşüşte olan kariyerini ayağa kaldırmaya çalışan Dele Alli’ye, Tottenham’ın yeni direktörü Antonio Conte’den destek geldi.

Dele Alli zirve yaptığı 2016/17 sezonunda Chelsea’ye attığı iki golle, Conte yönetimindeki Maviler’in Premier Lig’deki 13 maçlık galibiyet serisine nokta koyan isim olmuştu.

O sezon ligde 18 gol ve dokuz asist ile harika bir performans sergileyen Dele Alli, Avrupa’nın en önemli genç yıldızları arasına girmişti.

Gözden düştü

Ancak beklentilerin aksine o seviyede kalamayan Alli, son yıllarda yaşadığı düşüşle Jose Mourinho ve Nuno Espirito Santo tarafından ilk 11’in dışına itildi.

Bu sezon ligdeki son dört maçın üçünü kulübeden izleyen Alli, Manchester United karşısında ise sadece 17 dakika şans bulabildi.

Alli, Tottenham’ın Conte yönetiminde çıktığı ilk maç olan Konferans Ligi’ndeki Vitesse mücadelesinde ise 90 dakika sahada kaldı.

Conte ne söyledi?

Alli’nin yeteneklerine vurgu yapan İtalyan teknik adam, 25 yaşındaki oyuncunun Tottenham’a hala büyük katkı yapabileceğine inanıyor.

“Geçmişte Tottenham’a karşı oynadığım maçları çok iyi hatırlıyorum. Özellikle de Dele’nin iki gol atarak 13 maçlık galibiyet serimizi bitirdiği maçı.”

“Ama bu geçmişte kaldı. Biz bugüne bakmalıyız. Dele büyük bir potansiyele sahip, fiziksel olarak da iyi durumda.”

“Elbette ona yeteneğini göstermesi için şans vereceğim. İlk 11’imi belirlerken kazanabileceğine inandığım bir takım oluşturmaya çalışıyorum. Bu, maç içinde değişiklik yaparken de geçerli.”

"Kapım herkese açık"

“Tottenham’da her oyuncuya kapım açık. Onlara yeteneklerini sergilemeleri için en iyi ortamı hazırlayacağım. Ama bana formayı hakettiklerini göstermeleri gerekiyor.”

“Bu her oyuncu için geçerli. Şu anda sıfırdan başlıyoruz. Sadece Dele değil, her oyuncuya bunu söylüyorum; bana formayı hakettiğinizi gösterin, size ilk 11’de oynama şansı sunayım.”

Conte, Tottenham ile Premier Lig’deki ilk maçına Everton deplasmanında çıkacak. Tottenham 15 puanla 10. sırada yer alırken, bir alt basamaktaki Everton’ın 14 puanı bulunuyor.