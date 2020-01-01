Conte: Ben ilk yılımda Premier Lig'i kazandım, Pep ve Klopp kazanamadı!

Antonio Conte, Chelsea'deki karnesini ligdeki iki önemli teknik adam üzerinden savundu.

Teknik Direktörü Antonio Conte, 'de ortaya koyduğu performansı savunurken rakiplerine göndermede bulundu.

2016 yılında göreve geldiği Chelsea ile ilk yılında Premier Lig şampiyonluğu yaşayan fakat bir sonraki sezonda 'nin gerisinde kalan Conte, soyunma odasının güvenini kaybedince 2018 yılında Maviler'den ayrılmak zorunda kalmıştı.

Şu sıralar Inter'le 'a karşı şampiyonluk yarışı veren Conte, İtalyan gazetecilerin soruları üzerine Premier Lig karnesini şu sözlerle savundu: "Chelsea ile ilk yılımda Premier Lig'i, ikinci yılımda FA Cup'ı kazandım. Klopp dört yıldır İngiltere'de yerel kupa kazanamadı. Guardiola da ilk yılında bir şey kazanamadı."

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Jürgen Klopp'un 'u, 2018-19 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşırken, Pep Guardiola'nın Manchester City'si 100 ve 98 puan topladığı iki sezonda Premier Lig'i zirvede tamamladı.