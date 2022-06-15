CONMEBOL, Wenger'in 'Avrupa olmasaydı bugünkü Mbappe olmazdı' sözlerini eleştirdi: "Bizim çabalarımızı hiçe sayıyor"

Wenger, Afrika'nın futbolcuların potansiyellerine ulaşmaları için gereken altyapıdan yoksun olduğunu iddia etmişti.

Arsene Wenger, Avrupa'nın yetenekleri ortaya çıkarabilecek tek kıta olduğunu öne süren yorumlarının ardından Conmebol tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Eski Arsenal menajeri şimdi FIFA'nın küresel kalkınma şefi ve Afrika'nın futbolcuların potansiyellerine ulaşmaları için gereken altyapıdan yoksun olduğunu iddia etti.

Güney Amerika futbolunun yönetim organı Conmebol, yorumlara tepki gösterdi.

72 yaşındaki Wenger, geçen ay Uluslararası Antrenörlük Konferansı'nda, PSG yıldızı oyuncusu Kylian Mbappe hakkında: "Kamerun'da doğmuş olsaydı, bugünkü olduğu forvet olmazdı.

"Bir Avrupa var ve dünyanın geri kalanı var.

"İkincisinin yardıma ihtiyacı var, aksi takdirde çok sayıda yeteneği kaçıracağız."

Ne söylendi?

Conmebol, bu sözlerden memnuniyetsizliğini ifade etmek için FIFA'ya yazdı.

Bir açıklamada şöyle denildi: "Wenger'in sözleri, Afrikalı oyuncuların dünya futboluna ve özellikle Avrupa'ya yaptığı değerli katkılar hakkında alışılmadık bir cehalet gösteriyor.

"Wenger'in yorumları, Avrupa'da olmayan futbolcuların ve spor kurumlarının çabalarını adeta hiçe sayıyor.

"Afrikalılar gibi biz Güney Amerikalılar da dünyanın Avrupa'da başlayıp Avrupa'da bittiği inancından kaynaklanan bu tür davranışları ilk elden biliyoruz.

"En sakıncalı önyargılar, mantıklı ve akıllı yansımalar olarak gizlenir."

FIFA ve Wenger, Güney Amerika'nın futbol yönetim organından gelen atışlara henüz yanıt vermedi.

Conmebol, FIFA'nın maçlarda beş yedek oyuncuya izin verme kararını da eleştirdi: "Bir danışma ve tartışma süreci olmadan gerçekleşti."

Ayrıca Wenger, taç atışlarının ayakla kullanılmasına izin verecek fikirler ortaya koydu.

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