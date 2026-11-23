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Geçen hafta sonu Juventus, 18 Ekim’de Lazio’ya kaybedilen maçta yaşadığı omuz çıkığını atlatan Francisco Conceicao’ya yeniden kavuştu ve oyuncu maç kadrosuna döndü. 2002 doğumlu Portekizli, Venezia karşısındaki 4-0’lık maçta yedek kulübesinde kaldı ve Luciano Spalletti tarafından oyuna alınmadı. Şimdi takımda yeniden yer edinmesi gerekiyor. Bu arada Conceicao’nun geleceği hakkında, ocak transfer dönemi de dâhil olmak üzere, çok sayıda transfer söylentisi dolaşmaya başladı.

Serie A’nın 12. haftasında kazanılan maçın ardından Spalletti, elindeki hücum oyuncularından söz ederken açık konuştu: "Bu kadar çok maç varken içeride oynayacak bir forvete daha ihtiyacım var. Sağda üç kanat oyuncum var: Conceicao, Zhegrova ve Nico. Solda Alajbegovic, Yildiz ve Boga var. Kolo Muani mi? Forvet oynayabileceğine inanması için onu teşvik etmeliyim. Savunma arkasına koşu yapabileceği alanı bulmakta iyi olmalı. Merkezde, arkasında bir rakip varken top aldığında rahat etmiyor. Şu anda Ekhator da olsa onu santrfor olarak da kullanmaya ihtiyacım var".

Kanatlarda seçenek bolluğu, santrfor mevkisinde ise eksiklik var. Çözüm arayışı transfer piyasasına da uzanıyor. Yeni isimler gelebilir (Sorloth?) ve Conceicao’nun da aralarında olabileceği oyuncular ayrılabilir.

Üstelik Spalletti’nin takımının gol bulmakta yaşadığı güçlükler, Venezia’ya atılan dört gol bir yana, kulübün ocak transfer döneminde harekete geçmesini acil hâle getiriyor. Juventus’un oyuncu alabilmek için satış da yapması gerekecek. Yönetim kurulunun kısa süre önce onayladığı sermaye artırımı da bu durumu değiştirmiyor. Bu nedenle, Conceicao’nun ocakta Torino’dan ayrılabilecek oyuncular arasında olup olmadığı soruluyor. Satılması en muhtemel üç isim ise Gatti, Cambiaso ve Zhegrova.

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Fabrizio Romano, birkaç gün önce YouTube kanalında Conceicao’nun durumunu şöyle değerlendirmişti: "Conceicao yazın Juventus’tan ayrılmaya hiçbir zaman gerçekten yakın olmadı. Bunun başlıca nedeni kendi isteğiydi. Yani Conceicao, Juve’de mutlu, Juventus’ta kalmak istiyor. Juve’nin yaklaşık bir buçuk yıl önce kendisine güçlü biçimde yatırım yapıp bonservisini almak ve onu kadrosuna katmak için önemli bir meblağ ödemesinden çok memnun. Dolayısıyla Conceicao, Juventus’ta kendini çok iyi hissediyor", diye aktarıyor TuttoJuve.com.

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Romano sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Premier League’den çok söz edildi ama bütün o haberler somut ya da gerçek değildi, diyelim. Al-Hilal ihtimali vardı; Al-Hilal, değerlendirdiği kanat oyuncuları listesine onu da almıştı. Listede iki ya da üç isim vardı, sonra Martinelli ve Summerville’i aldı. Conceicao kesinlikle Juve’de devam etmek istiyor ve ocak ayında transfer olmayı planlamıyor. Juventus da onun ayrılığını planlamıyor. Bugün Conceicao hakkında aldığımız bütün bilgiler, birlikte devam edecekleri ve onun kalacağı yönünde. Elbette transfer piyasasında sürprizler de olur. Çok büyük bir teklif gelirse asla asla dememek gerekir. Ancak şu anda, kasım ayında, Conceicao ve Juventus ayrılmayı planlamıyor. Aksine, en azından sezon sonuna kadar kesinlikle birlikte devam etmeyi düşünüyorlar".

Dolayısıyla Romano’ya göre en olası senaryo, Conceicao’nun ocak transfer döneminde ayrılmayıp hazirana kadar Juventus’ta kalması. Ardından yazın birçok şey değişebilir. Portekizli oyuncunun geleceği farklı yönlere gidebilir ve bunu pek çok etken belirleyecek: kendi isteği, gelecek tekliflerin tutarı, Juventus’un teknik direktörünün kim olacağı (Spalletti? Simone Inzaghi? Conte?), oyun sistemi, Juventus hücum hattının 2027-28 sezonundaki oyuncu sayısı ve teknik özellikler bakımından yapısı ile 7 numaralı oyuncunun hazirana kadar göstereceği performans.

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Rakamlara gelince, Juventus’un satıştan zarar etmemek için ne kadar gelir elde etmesi gerektiğine bakalım. Önce Juventus’un Conceicao’yu almak için ödediği tutarları hatırlayalım. 2002 doğumlu oyuncu, 2024 yazında Porto’dan 7 milyon avroluk kiralama bedeli ve 3 milyon avroluk bonuslarla Continassa’ya geldi. Bir yıl sonra, Temmuz 2025’te, Juventus oyuncuyu bonservisiyle transfer etti: "Juventus Football Club S.p.A., futbolcu Francisco Fernandes da Conceição’nun sportif haklarını Porto FC’den kalıcı olarak almak üzere anlaşmaya vardığını duyurur. Anlaşma kapsamında dört mali yılda ödenecek 30,4 milyon avroluk bedelin yanı sıra 1,6 milyon avroluk ek masraflar bulunmaktadır. Juventus, futbolcuyla 30 Haziran 2030’a kadar geçerli bir sözleşme imzalamıştır".

Bu rakamlar ışığında Juventus’un kâr elde edebilmesi için Conceicao’yu Temmuz 2027’de en az 18 milyon avroya satması gerekiyor. Ocak 2027’de ise Juventus yönetimini ikna etmek için en az 21 milyon avro gerekecek. Bunlar ulaşılması imkânsız rakamlar değil. Hatta Portekizli kanat oyuncusunu almak isteyebilecek Premier League ve La Liga kulüplerinin mali gücü düşünüldüğünde oldukça mütevazı kalıyor. Aynı durum Arap kulüpleri için de geçerli. Özetle, Conceicao’nun hemen ocakta ayrılması pek olası görünmüyor; buna karşılık ocakta Torino’dan ayrılması mümkün. Bu, gelecek tekliflere büyük ölçüde bağlı olacak. Şunu da unutmamak gerek: Uygun teklif gelirse Juventus’ta herkes transfer piyasasında. Juve’de hiç kimse ilke gereği satılamaz değil. CEO Giovanni Carnevali, göreve geldiği günden beri bu konuda açık konuşuyor.