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Geçtiğimiz hafta sonu Juventus, kadroya geri dönen Francisco Conceicao'ya yeniden kavuştu. Conceicao, 18 Ekim'de Lazio'ya kaybedilen maçta yaşadığı omuz çıkığını atlatmıştı. 2002 doğumlu Portekizli, Venezia karşısındaki 4-0'lık maçta yedek kulübesinde kaldı, Luciano Spalletti tarafından oyuna alınmadı ve şimdi takımda yeniden yer edinmesi gerekiyor. Bu arada Conceicao'nun geleceği hakkında, ocak ayındaki transfer döneminden başlayarak çok sayıda transfer söylentisi dolaşmaya başladı.

Serie A'nın 12. haftasında kazanılan maçın ardından Spalletti, elindeki hücum oyuncuları hakkında açık konuştu: “Bu kadar maç varken içeride oynayacak bir forvete daha ihtiyacım var. Sağ kanatta üç oyuncum var: Conceicao, Zhegrova ve Nico. Solda Alajbegovic, Yildiz ve Boga var. Kolo Muani mi? Forvet oynayabileceğini görmesi için onu teşvik etmeliyim. Savunma arkasına koşacak alanı bulmakta iyi olmalı. Merkezde, arkasında rakip varken top aldığında rahat değil. Şimdi Ekhator da olsa, ona santrfor olarak da ihtiyacım var”.

Kanatlarda bolluk, santrfor mevkisinde ise eksik var. Çözüm arayışı transfer piyasasından da geçiyor. Olası yeni transferlerin (Sorloth?) yanı sıra olası ayrılıklar da söz konusu. Conceicao da ayrılanlar arasında olabilir.

Üstelik Spalletti'nin takımının gol bulmakta yaşadığı güçlükler, Venezia'ya atılan dört gole rağmen, kulübün ocak transfer döneminde harekete geçmesini acil kılıyor. Juventus'un oyuncu alabilmek için oyuncu satması da gerekecek; yönetim kurulunun kısa süre önce onayladığı sermaye artışı bir yana. Bu nedenle, Conceicao'nun da ocakta Torino'dan ayrılabilecek futbolcular arasında olup olmadığı soruluyor. Gatti, Cambiaso ve Zhegrova ise satış için adı geçen başlıca üç isim.

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Fabrizio Romano, birkaç gün önce YouTube kanalında Conceicao'nun durumunu şöyle değerlendirdi: “Conceicao yaz boyunca Juventus'tan ayrılmaya hiçbir zaman gerçekten yakın olmadı. Bunun başlıca nedeni kendi isteğiydi. Conceicao, Juve'de mutlu, Juventus'ta kalmak istiyor. Juve'nin yaklaşık bir buçuk yıl önce kendisine güçlü biçimde güvenip bonservisini almak ve onu kadrosuna katmak için önemli bir bedel ödemesinden çok memnun. Dolayısıyla Conceicao, Juventus'ta kendini çok iyi hissediyor”, diye aktardı TuttoJuve.com.

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Romano sözlerini şöyle sürdürdü: “Premier League çok konuşuldu ama bütün o haberler somut ya da gerçek değildi, diyelim. Al-Hilal ihtimali vardı. Al-Hilal, değerlendirdiği kanat oyuncuları listesinde onu da düşünmüştü; listede iki ya da üç isim vardı. Sonra Martinelli ve Summerville'i aldı. Conceicao kesinlikle Juve'de devam etmek istiyor ve ocak ayında transfer olmayı planlamıyor. Juventus da böyle bir plan yapmıyor. Bugün Conceicao hakkında bize ulaşan bütün haberler, kalacağına ve birlikte devam edeceklerine işaret ediyor. Elbette transfer piyasası sürprizlere de açık; çok büyük bir teklif gelirse asla asla dememek gerekir. Ancak bugün, kasım ayında, Conceicao ile Juventus yollarını ayırmayı planlamıyor. Hatta en azından sezon sonuna kadar birlikte devam etmeyi kesinlikle düşünüyorlar.”

Dolayısıyla Romano'ya göre en olası senaryo, Conceicao'nun ocak transfer döneminde ayrılmayıp hazirana kadar Juventus'ta kalması. Ardından yazın pek çok şey değişebilir. Portekizli oyuncunun geleceğini, bir yönde ya da diğerinde, birçok etken belirleyecek: kendi isteği, gelecek tekliflerin büyüklüğü, Juventus'un teknik direktörünün kim olacağı (Spalletti? Simone Inzaghi? Conte?), oyun düzeni, Juventus hücum hattının 2027-28 sezonundaki oyuncu sayısı ve teknik özellikleri ile 7 numaralı oyuncunun hazirana kadarki performansı.

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Rakamlara gelince, Juventus'un satıştan zarar etmemek için ne kadar gelir elde etmesi gerektiğine bakalım. Öncelikle kulübün Conceicao'yu kadrosuna katmak için harcadığı tutarları hatırlayalım. 2002 doğumlu oyuncu, 2024 yazında Porto'dan 7 milyon euro kiralama bedeli ve 3 milyon euro bonus karşılığında Continassa'ya geldi. Bir yıl sonra, Temmuz 2025'te Juventus bonservisini aldı: “Juventus Football Club S.p.A., Francisco Fernandes da Conceição'nun sportif haklarını Porto FC'den kalıcı olarak almak üzere anlaşmaya vardığını duyurur. Anlaşma, dört mali yılda ödenecek 30,4 milyon euro bonservis bedeli ve 1,6 milyon euro ek masraf içeriyor. Juventus, oyuncuyla 30 Haziran 2030'a kadar geçerli bir sözleşme imzaladı”.

Bu rakamlara göre Juventus'un kâr elde edebilmesi için Conceicao'yu Temmuz 2027'de en az 18 milyon euroya satması gerekiyor. Ocak 2027'de ise Juventus yönetimini ikna etmek için en az 21 milyon euro gerekli. Bunlar ulaşılamayacak rakamlar değil. Hatta Portekizli kanat oyuncusunu almayı düşünebilecek Premier League ve La Liga kulüplerinin potansiyeli düşünüldüğünde oldukça mütevazı tutarlar. Aynısı Arap kulüpleri için de geçerli. Özetle, Conceicao'nun daha ocakta ayrılması düşük ihtimal; buna karşılık ocakta Torino'dan ayrılması mümkün. Gelecek tekliflere çok şey bağlı olacak. Unutmamak gerekir ki uygun teklifler gelirse Juventus'ta herkes satışa açık. Juve'de hiçbir oyuncu ilke olarak satılamaz değil; CEO Giovanni Carnevali göreve geldiği günden beri bu konuda açık konuşuyor.