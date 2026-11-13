Conceicao dönüyor ve farklı bir Juventus'la karşılaşıyor: Ocak transfer döneminde neler oluyor?

Aranın ardından Juventus, geleceği transfer söylentilerinin odağında olan Francisco Conceicao'ya yeniden kavuşacak. Portekizli oyuncu daha ocak transfer döneminde ayrılabilir mi?

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Millî maç arasının ardından Juventus, Francisco Conceicao'ya yeniden kavuşacak. Portekizli oyuncu, 18 Ekim'de Lazio'ya kaybettikleri maçta yaşadığı omuz çıkığının ardından iyileşme sürecini sürdürüyor. 2002 doğumlu oyuncu, sakatlığından bu yana yaşananları da göz önünde bulundurarak takımdaki yerini yeniden kazanmak zorunda kalacak.

FARKLI BİR JUVENTUS'LA KARŞILAŞACAK

Conceicao'nun sakatlığından bu yana Juventus'ta iki önemli değişiklik yaşandı: İlki, kadrodaki çok sayıda kanat oyuncusunu biraz dezavantajlı duruma düşüren 3-5-2 (ya da 3-4-2-1) dizilişiyle üçlü savunmaya geçilmesi. İkincisi ise Randal Kolo Muani'nin "yeni" rolü. Kolo Muani, hem AZ Alkmaar hem de Fiorentina karşısında Chico'nun pozisyonu olan sağ ileri uçta oynayarak parladı. Ayrıca Luciano Spalletti'nin takımının gol bulmakta yaşadığı sıkıntı, Juventus'un 15 golle Serie A'nın en golcü 13. takımı olması, kulübün ocak ayındaki transfer döneminde hamle yapmasını acil hâle getiriyor. Juventus'un oyuncu alabilmek için satış da yapması gerekecek; dün yönetim kurulunun onayladığı sermaye artırımı bu gerekliliği değiştirmiyor. Bu nedenle, satış için başlıca üç aday olan Gatti, Cambiaso ve Zhegrova'nın yanı sıra Conceicao'nun da ocak ayında Torino'dan ayrılabilecek oyuncular arasında olup olmadığı soruluyor.

HAZİRAN'A KADAR BİRLİKTE

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Fabrizio Romano, YouTube kanalında Conceicao'nun durumunu şöyle değerlendiriyor: "Conceicao yazın Juventus'tan ayrılmaya hiçbir zaman gerçekten yakın olmadı. Bunun başlıca nedeni kendi isteğiydi. Conceicao Juventus'ta mutlu, Juventus'ta kalmak istiyor. Juventus'un yaklaşık bir buçuk yıl önce kendisine güçlü biçimde güvenip bonservisini almak için önemli bir bedel ödemesinden çok memnun. Dolayısıyla Conceicao, Juventus'ta kendini çok iyi hissediyor" diye aktarıyor TuttoJuve.com. "Premier League hakkında çok konuşuldu ama o haberler somut ya da gerçek değildi, diyelim. Al-Hilal ihtimali vardı; Al-Hilal, değerlendirdiği kanat oyuncuları listesinde ona da yer vermişti. Listede iki ya da üç isim vardı, ardından Martinelli ve Summerville'i aldı. Conceicao kesinlikle Juventus'ta devam etmek istiyor ve ocak ayında bir transfer planlamıyor. Juventus da onun ayrılığını planlamıyor. Bugün Conceicao hakkında aldığımız haberlerin tamamı kalacağına ve birlikte devam edeceklerine işaret ediyor. Elbette transfer piyasası sürprizlere de açık; çok büyük bir teklif gelirse asla asla dememek gerekir. Ancak bugün, kasım ayında, Conceicao ve Juventus yollarını ayırmayı planlamıyor. Aksine, en azından sezon sonuna kadar kesinlikle birlikte devam etmeyi düşünüyorlar."

YAZIN HER ŞEY DEĞİŞİR

Dolayısıyla en olası senaryo, Conceicao'nun ocak ayındaki transfer döneminde ayrılmayıp hazirana kadar Juventus'ta kalması. Sonrasında ise yazın pek çok şey iki yönden birine doğru değişebilir. Portekizli oyuncunun geleceğini birçok faktör belirleyecek: kendi isteği, gelebilecek tekliflerin büyüklüğü, Juventus'un teknik direktörünün kim olacağı (Spalletti mi? Simone Inzaghi mi? Conte mi?) ve kullanacağı diziliş, Juventus hücum hattının 2027-28 sezonundaki oyuncu sayısı ve teknik özellikler bakımından yapısı, ayrıca Juventus'un 7 numarasının bugünden hazirana kadar göstereceği performans.