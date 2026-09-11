Conceicao: “Allegri ve yönetim tamamen gözden düştü. Taraftarlar Milan’ın her yıl Avrupa şampiyonu olması gerektiğini düşünüyor”

Milan'ın eski teknik direktörü Sergio Conceicao, geleceği ve sadece bununla sınırlı olmayan konular hakkında DAZN Portugal'a konuştu. Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından özel konuk olarak yayına katılan Portekizli çalıştırıcı, son aylarda birçok teklif aldığını doğruladı.





“Evet, bu iki ya da üç ay içinde çok sayıda davet geldi. Mesela bugün bir Arap kulübünden. Bir hafta önce teknik direktör değiştiren bir Yunan kulübünden teklif geldi. Sözde büyükler arasında olmayan bir Türk kulübüyle de temaslar oldu. Buna ulaşmak çok zor değil.”





“Bir sonraki projenin, benim sağlam olarak hissettiğim bir şey olması gerekiyor; orada bir süre kalabilmem ve bana kazanma fırsatı vermesi lazım, çünkü benim için kaybetmek çok zor. Bu da projenin bir parçası ama tam da o daha az olumlu anlar sayesinde öğreniyoruz ve bu yıl Al Ittihad'da... Suudi Arabistan'daki ortamı anlatmak için ayrı bir program gerekirdi. İyi gitmedi.”









“Milan'da altı ay kaldım ve bu süreçte işler... çok iyi gitti diyemem ama bir Süper Kupa kazanmayı ve İtalya Kupası'nda finale çıkmayı başardık. Amorim kısa süre önce Milan'ın 20 yılda iki lig kazandığını söylemişti ve bu doğru. Altı ayda biri bana ait olan bir ya da iki kupa. Sonra da teknik direktörün tek sorun olmadığı doğrulandı. Elbette benim de hatam vardı ve sorumluluklarımdan kaçmak istemiyorum ama Allegri ve yönetimin... hepsinin düştüğü görüldü.”









“Bu, teknik direktör değişikliğinin suçu değildi ve Ruben'e, hiç de kolay olmayan bu yeni yolda bol şans dilemek istiyorum; özellikle de kulübün bulunduğu ortam nedeniyle. Oradaki baskı... insanlar her yıl Avrupa şampiyonu olmaları ve ligi kazanmaları gerektiğini düşünüyor.”



