Uluslararası Futbol Federasyonu'nun temellerini sarsan çifte darbede, CONCACAF Gianni Infantino'nun ticari yeniden yapılandırma planını reddederek Avrupa Futbol Federasyonu'na resmen katıldığını açıkladı. Böylece FIFA başkanı, futbol dünyasının en büyük iki kıtasıyla açık bir karşı karşıya kalışın içinde buldu kendini.

Oybirliğiyle ret: Infantino'nun imparatorluğuna karşı 41 oy

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), perşembe günü düzenlediği olağanüstü oturumda, "FIFA Forward Enterprise" önerisini 41 üye federasyonunun oybirliğiyle reddetmeye karar verdi.

CONCACAF, resmi açıklamasında "futbolun geleceğinin ve en değerli varlıklarının futbol ailesinin elinde kalması gerektiğini" vurgularken; yasal prosedürlerin yokluğu, yapay bir süre kısıtlaması ve FIFA'nın yönetim organlarından herhangi bir inceleme ya da onay bulunmaması karşısında derin kaygısını dile getirdi ve Dünya Kupası tarihinin en kârlı edisyonunu düzenledikten sonra özel sermayeye neden ihtiyaç duyulduğunu sordu.

Infantino'nun planı, Dünya Kupası, Kulüpler Dünya Kupası ve diğer turnuvaların işlerini yönetecek bir bağlı şirket kurmayı; hisselerinin yüzde 20 ila 30'unu kontrol yetkisi olmayan azınlık payları olarak özel sektör yatırımcılarına satarak, 20 milyar dolarlık bir piyasa değeriyle 4,2 milyar dolara ulaşan bir başlangıç sermayesi toplamayı öngörüyor.

FIFA projesini savunuyor, CONCACAF şeffaflık talep ediyor

Buna karşılık FIFA, Dünya Kupası'nı satma niyetini reddederek, yeni şirketin tüm net kârlarının oyunun küresel çapta geliştirilmesine yeniden yatırılacağını ve 211 üye federasyona sağlanan finansmanın 2023-2026 döneminde 8 milyon dolardan 2027-2030 döneminde 20 milyon dolara çıkarılacağını vurguladı.

Ancak CONCACAF, açıklamasını "daha fazla şeffaflık ve iyi yönetişim" için açık bir talep ile ve FIFA'nın devasa rezervlerinin nasıl kullanılacağının netleştirilmesi çağrısıyla noktaladı; Infantino'ya, kuruluşun ana tüzüğünde belirtilen doğru yönetişim kanallarını izlemesi gerektiğini hatırlattı.

UEFA'nın boykot tehdidinin ardından: Infantino'nun projesi çökecek mi?

CONCACAF'ın bu adımı, Avrupa Futbol Federasyonu'nun (UEFA), Dünya Kupası'ndan hisse satma önerisi geçerliliğini koruduğu sürece tüm FIFA turnuvalarını boykot etmeye hazır olduğunu açıklamasından yalnızca birkaç saat sonra geldi.

Infantino artık gerçek bir çıkmazda; Avrupa öfkesine karşı iki Amerika kıtası federasyonlarının desteğine bel bağlarken, kendisini yeni bir stratejik müttefik kaybederken buldu. Bu, dünyanın en popüler oyununun kime ait olacağını belirleyebilecek bir mücadelede yaşanıyor.