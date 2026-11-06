Concacaf, 2027 Gold Cup’ın formatında köklü bir değişiklik yaparak grup aşamasında “İsviçre modeli” sistemini uygulayacağını duyurdu. Bu değişiklik, ABD ve Meksika gibi bölgenin güçlü takımlarının turnuvada çok daha erken karşı karşıya gelebileceği anlamına geliyor.

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Concacaf, turnuva formatında köklü değişiklikleri açıkladı

Concacaf, merakla beklenen 2027 Gold Cup öncesinde turnuva formatında önemli yapısal değişiklikler yapılacağını doğruladı. Kıta şampiyonasında dört takımlı dört gruptan oluşan geleneksel düzenden resmen vazgeçiliyor.

Bunun yerine, katılacak 16 ülke sekizer takımlı iki gruba ayrılacak. Her takım, özel bir sıralama sistemine göre belirlenecek farklı rakiplere karşı dört grup aşaması maçı oynayacak. İki grubun her birinde ilk dört sırayı alan takımlar, ardından standart tek maçlı eleme aşamasına yükselecek.

İsviçre modeli, güçlü takımları daha erken karşı karşıya getirecek

Yeni düzen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kısa süre önce benimsediği «İsviçre modeli»nden büyük ölçüde esinleniyor. Concacaf, değişikliği ilk aşamalardaki sonucu öngörülebilir, tek taraflı maçları ortadan kaldırmak için tasarladı.

Bu değişiklik, Meksika ve ABD gibi bölgenin güçlü takımlarının turnuvada çok daha erken karşılaşabileceği anlamına geliyor. Concacaf Başkanı Victor Montagliani, yeni yapının taraftarların tam da istediği şey olduğunu vurguladı.

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Montagliani, «Taraftarlarımız bölgemizin en iyi takımlarının birbirleriyle mücadele etmesini istiyor. Bu format, bu eşleşmelerin turnuvanın daha erken aşamalarında gerçekleşmesi için daha fazla fırsat yaratacak» dedi.

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Her grup maçının önem taşıması hedefleniyor

ABD ve Meksika, Gold Cup grup aşamalarını geçmişte fazla zorlanmadan geçti. Sıralamaya dayalı yeni maç programı, katılan 16 ülkenin tamamı için çok daha rekabetçi bir fikstürü garanti ediyor. Montagliani, yeni formatla birlikte ülkeler son 16'ya kalmak için mücadele ederken her maçın büyük önem taşıyacağını vurguladı.

Montagliani, «Aynı zamanda her maç önemli olacak. Takımlar, dengeli bir rakip grubuyla karşılaşacak ve eleme turlarında yer almak için mücadele edecek» diye ekledi. «Bunun, ilk maçtan finale kadar daha rekabetçi ve heyecan verici bir Gold Cup ortaya çıkaracağına inanıyoruz.»

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Suudi Arabistan da 2027 turnuvasına katılacak

2027 Gold Cup, 17 Haziran'da resmen başlayacak; turnuvanın finali ise 11 Temmuz'da oynanacak. Ev sahibi ülke henüz açıklanmamış olsa da ABD, modern turnuvanın 1991'den bu yana düzenlenen tüm edisyonlarına tek başına veya ortak ev sahibi olarak ev sahipliği yaptı.

On beş takım, 2026-27 Concacaf Uluslar Ligi ve Gold Cup ön eleme turları aracılığıyla turnuvaya katılma hakkı kazanacak. Bu takımlara, prestijli turnuvaya özel davetli ülke olarak katılacak Suudi Arabistan eşlik edecek. Taraftarlar, 8 Nisan'daki kura çekimiyle maç programının tamamını öğrenecek.