Concacaf Altın Kupa ne zaman başlıyor? Turnuvada hangi takımlar yer alıyor?

Concacaf Gold Cup olarak da bilinen Altın Kupa turnuvası hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar burada.

Altın Kupa, Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipler'de bulunan ülkelerinin ulusal futbol takımlarının kendi aralarında düzenlediği bir turnuvadır.

15 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında oynanacak olan Altın Kupa, Amerika Birleşik Devletleri ile Kosta Rika'daki çeşitli şehirlerde düzenlenecek.

2019 Concacaf Altın Kupa şampiyonu, 2017 şampiyonu olan ile karşılaşacak. Kazanan 2021 Konfederasyon Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

2019 Concacaf Altın Kupa finali nerede oynanacak?

Altın Kupa finali, 7 Temmuz Pazar akşamı, NFL takımı Chicago Bears'ın sahası olan Soldier Field Stadyumu'nda oynanacak.

61.500 kapasiteye sahip olan stadyum daha önce 1994 Dünya Kupası ve 1999 Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı.

Altın Kupa formatı nasıl?

Daha önce 12 takımın katıldığı Altın Kupa'ya bu yıl 16 takım katılacak ve dörder takımdan dört gruba bölünecek.

Grup liderleri ve ikincileri bir sonraki tura geçerken, son iki takım ise turnuvadan elenecek.

A Grubu

TAKIM Kanada Martinik Küba

B Grubu

TAKIM Kosta Rika Haiti Nikaragua Bermuda

C Grubu

TAKIM Honduras El Salvador Curaçao

D Grubu

TAKIM Amerika Birleşik Devletleri Trinidad ve Tobago Guyana

Daha önce hangi takımlar Altın Kupa'yı kazandı?

2017 yılında düzenlenen turnuvayı, finalde Jamaika'yı 2-1 mağlup eden Amerika Birleşik Devletleri kazandı.

2015 yılında ise Meksika, finalde Jamaika'yı 3-1'lik skorla mağlup etti ve kupaya uzandı. Meksika bu yıl düzenlenecek olan turnuvanın favorilerinden biri olarak gösteriliyor.

Meksika, 7 şampiyonluk gördüğü bu turnuvanın en başarılı takımı olarak yer alıyor.

Kanada ise 2000 yılında turnuvada şampiyonluğa uzandı.