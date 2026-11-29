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Como, hafta sonunun Serie A'daki dev maçında Juventus'u yendi. Yaşlı Kadın, Randal Kolo Muani'nin kırmızı kart görmesinin ardından maçın neredeyse tamamını 10 kişi oynadı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Stadio Giuseppe Sinigaglia'da golleri Nico Paz ve Anastasios Douvikas (2) attı.

Maçın başlamasından beş dakika bile geçmeden Kolo Muani öfkesine hâkim olamadı. Álex Valle, Fransız oyuncunun formasını ısrarla çekince Kolo Muani dönüp İspanyol oyuncunun yüzüne yumruk attı.

Hakem Maurizio Mariani, Valle'ye forma çektiği için sarı kart gösterdi ve Kolo Muani'yi doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Buna rağmen Juventus, 10 kişiyle uzun süre mücadeleden kopmadı.

Como, Valle ve Luis Milla'nın sakatlanmasıyla uğraşmak zorunda kaldı. Andrea Cambiaso'nun aşırtma vuruşunun kalenin içine değil, güçlükle üstüne düşmesiyle de ucuz kurtuldu.

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İlk yarının bitimine az kala skor 1-0 oldu. Golü atan Paz, serbest vuruşta orta yapmak yerine doğrudan kaleye vurup kaleci Guglielmo Vicario'yu şaşırttı. Vicario topu kurtardı ama top kale çizgisini çoktan az farkla geçmişti: 1-0.

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Uzatma dakikalarında gelen bu golle Como soyunma odasına moralli gitti. Başarılı teknik direktör Cesc Fàbregas'ın takımı, sık sık baskı kurduğu ikinci yarıda daha da iyi oynadı.

Bir saatten biraz fazla süre geride kalmışken Douvikas farkı ikiye çıkardı. Eski FC Utrecht forveti, Samuele Ricci'nin yön değiştiren şutunu kaleye göndermek için tam doğru yerdeydi.

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Son bölümde Paz ve Douvikas ikilisi bir kez daha sahneye çıktı. Paz, kendine özgü zarif bir hareketle topu rakibinin üzerinden aşırdı ve kafayla Douvikas'a aktardı. Douvikas'ın volesi uzak köşeden ağlarla buluştu: 3-0.

Como, Serie A'da dördüncü sıraya yükseldi. Lider Lazio'nun altı puan gerisinde. Juventus ise ancak yedinci sırada. Frosinone'nin gerisinde olsa da yine zor günler geçiren Napoli'nin önünde. Napoli, günün erken saatlerinde 18. sıradaki Sassuolo deplasmanında 0-0'lık beraberlikle yetinmişti.