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Como yıldızının hat-trick'i, Şampiyonlar Ligi'nde Haaland'ın ayağının altındaki halıyı çekti

E. Haaland
A. Douvikas
Lens - Como
Lens
Como
Şampiyonlar Ligi
RB Leipzig - M.City
RB Leipzig
M.City
Norveç
Yunanistan
Fransa
İtalya
Almanya
İngiltere

Yunan forvet tüm yıldızları geride bıraktı

İtalyan ekibi Como'nun Yunan forveti Anastasios Douvikas, Şampiyonlar Ligi haftasının ikinci gününde kaydettiği 3 golle (hat-trick) tüm gözleri üzerine çekti; takımını ezici bir galibiyete taşıdı ve şu ana kadar turnuvanın gol krallığının zirvesine yerleşti.

Douvikas, çarşamba akşamı kıtasal turnuvanın lig aşamasının dördüncü haftasında oynanan maçta, Lens filelerine 3 golünü 7, 32 ve 57. dakikalarda bıraktı.

Douvikas'ın hat-trick'i, Como'nun Bollaert Stadı'nda Lens'i 9-1 yendiği farklı galibiyette etkili oldu; bu sonuç, Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı galibiyeti oldu.

Bu hat-trick ile Como forveti, turnuvanın bu sezonundaki toplam gol sayısını 6'ya çıkararak gol krallığı sıralamasının zirvesine yerleşti.

4 gollü bir performansla Alman ekibi Leipzig maçına çıkan Manchester City forveti Erling Haaland, bugün takımına galibiyeti getiren golü atmasının (3-2) ardından gol krallığının zirvesine çıktığını sanmıştı.

Ancak Yunan forvetin hat-trick'i hesapları karıştırdı.

Haaland, turnuvada 4 haftanın tamamlanmasının ardından 5 golle ikinci sırada yer alıyor; bugün Hollanda ekibi PSV karşısında takımı için bir gol kaydeden Club Brugge oyuncusu Nicolo Tresoldi ile aynı puanda.

Üçüncü sırada ise her biri 4 golle 7 yıldız eşitlik içinde bulunuyor; başlarında bu yılki Ballon d'Or yarışının birinci ve ikinci sıralarının sahibi Harry Kane ve Kylian Mbappe'nin yanı sıra, şu dönemde parlayan Barcelona yıldızı Raphinha geliyor.

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