Real Madrid, İtalyan ekibi Como'nun yıldızı Arjantinli Nico Paz'ı önümüzdeki yaz geri alma ihtimaline ilişkin kararını verdi.

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"Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre, 22 yaşındaki Nico Paz, Como'nun en parlak yıldızları arasında yer alıyor ve Arjantin'de birçok kişi onu milli takımda 10 numaralı formayı giyme konusunda Messi'nin halefi olarak görüyor.

Orta saha oyuncusu dikkat çekici bir performans sergiliyor ve Real Madrid'in önümüzdeki yaz bir karar vermesi gerekiyor. Nico Paz, bu kararın kilit unsuru konumunda.

Geçen yaz Real Madrid, Como ve Nico Paz, oyuncunun 2026-2027 sezonu boyunca İtalyan kulübünde kalması konusunda anlaşmaya vardı.

Oyuncunun kendi talebi üzerine yapılan bu anlaşma, Real Madrid'e Nico Paz'ın lisans haklarını 2027-2028 sezonu için tek taraflı olarak geri satın alma opsiyonu tanıyor.

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İtalyan kulübü, oyuncunun haklarının %50'si için Real Madrid'e 60 milyon euro ödedi. Como, kalan %50'lik payı ise altı milyon euro ödeyerek 2024'ten bu yana elinde bulunduruyordu.

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Nico Paz'ın haklarının %100'ü Como'ya ait, ancak Real Madrid'in oyuncuyu 80 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonu bulunuyor ve bu opsiyon Temmuz 2027'de sona eriyor.

Kraliyet kulübü bu maddeyi işletmezse, Real Madrid de dahil olmak üzere Arjantinli oyuncuyla ilgilenen her kulüp için bedel ciddi şekilde yükselecek.

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Nico Paz şu anda hem İtalya'da hem de Arjantin Milli Takımı'nda parlayan bir yıldız olarak görülüyor ve Real Madrid'in onunla ilgili bir karar vermesi gerekiyor. Gazetenin kulüp yönetimine yakın kaynaklarına göre Real Madrid, Nico Paz'ı önümüzdeki yaz kadrosuna katmak için 80 milyon euroluk madde bedelini ödeyecek.

Şimdilik bunlar yalnızca bilgi düzeyinde kalıyor. Kraliyet kulübünün, günümüz futbolunun en dikkat çeken oyuncularından biri hakkında resmi olarak nasıl bir karar vereceğini bekleyip göreceğiz.

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Como: Nico %100 bizim oyuncumuz

Como'nun sportif direktörü Carlalberto Ludi, Arjantinli genç yetenek Nico Paz'ın şu an için %100 kulübüne ait bir oyuncu olduğunu vurguladı. Ludi, bununla birlikte oyuncunun eski kulübü Real Madrid'in gelecekte geri satın alma opsiyonuna sahip olduğunu da kabul etti.

Ludi'nin açıklamaları, Arjantinli yeteneğin geleceğiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Paz, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 3 gol atıp 5 asist yaparak turnuvanın en dikkat çeken yıldızları arasında yer alıyor. Bu performansın içinde, Como'nun Manchester United'ı 4-1 yendiği tarihi maçta attığı 2 gol ve yaptığı 1 asist de bulunuyor.

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Genç oyuncunun olağanüstü performansı Chelsea, Manchester United ve Arsenal gibi Premier Lig devlerinin ilgisini çekerken, Real Madrid'in 2027'ye kadar oyuncuyu geri alma opsiyonu bulunuyor.

Ludi, Tuttomercato'nun aktardığına göre sık sık gündeme gelen söylentilerle ilgili şunları söyledi: "Kendimi Como taraftarlarının yerine koyuyorum. Her kasım ve mart ayında, bunun medyanın spekülasyonu mu yoksa başka sebeplerden mi kaynaklandığını bilmiyorum, Real Madrid'in tüm oyuncuları evine geri götürdüğünü öne süren haberler çıkıyor. Bu yıl Jacobo Ramón'dan bahsediyorlar, önümüzdeki iki sezon boyunca da Nico Paz'dan bahsedecekler."

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Como'nun sportif direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçek şu ki geçen yaz mükemmel bir anlaşma yaptık. Nico Paz %100 Como'nun oyuncusu. Ancak Real Madrid, belirli bir tarihe kadar ve transfer dönemi içinde onu geri satın alma hakkını elinde tutuyor. Bu da bu tür sözleşmelerde son derece olağan bir durum."